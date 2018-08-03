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Вперше в історії України! На параді до Дня Незалежності пройдуть жінки-військові

У військовому параді до Дня Незалежності в Києві вперше візьме участь коробка з жінок-військовослужбовців.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент України Петро Порошенко.

– Наші військові почали підготовку до параду до Дня Незалежності України. На злітній смузі Антонов відбулася перша репетиція пішої колони зведених парадних розрахунків від ЗСУ, НГУ, МВС, СБУ, ДержНС, ДПСУ та понад двох десятків військових оркестрів. Вперше в цьому році на параді крокуватиме коробка жінок-військовослужбовців, – написав Порошенко.

Читайте: Куди поїхати на День незалежності: ціни та маршрути

Раніше Факти ICTV писали, що вихідні у серпні до Дня незалежності України 2018 триватимуть три дні поспіль.

Фото: Радіо Свобода.

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