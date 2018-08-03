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Вступна кампанія 2018: дві спеціальності з найвищим прохідним балом

Стоматологія та міжнародне право стали в 2018 році спеціальностями, для вступу на які потрібен найвищий прохідний бал.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

Для вступу на ці спеціальності абітурієнти повинні набрати на зовнішньому незалежному оцінюванні понад 193 бали.

У список спеціальностей з найбільшим прохідним балом потрапили міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, журналістика, політологія, менеджмент соціокультурної діяльності, історія та археологія.

Також у цьому переліку ряд спеціалізацій філології – китайська, шведська, японська та інші мови.

На зазначені спеціальності потрібно було набрати більше 185 балів.

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– У минулому році найбільший прохідний бал був на стоматологію – майже 197. У лідерах також був ряд міжнародних спеціальностей, фармація, політологія, окремі спеціалізації філології. В цьому році ми бачимо певні зміни, але вони незначні – в лідерах здебільшого залишаються ті ж спеціальності, – зазначив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міносвіти Олег Шаров.

При цьому він підкреслив, що в поточному році в топ-спеціальності потрапила Журналістика, на яку був скасований творчий конкурс. Тобто надходження проходило за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання, що забезпечило приріст конкурсного бала з цієї спеціальності.

До слова, під час вступної кампанії 2018 року збільшено держзамовлення на вчителів, фахівців із IT та аграрних наук.

Фото: golos.ua.

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