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Які українські пари розлучаються рідше

Пари, які одружилися за програмою Шлюб за добу, розлучаються рідше.

Шлюб

Такі дані статистики наводить у Facebook заступник міністра юстиції Олена Сукманова.

– З моменту введення Мін’юстом послуги Шлюб за добу пройшло два роки. Було багато запитань про кількість розлучень таких пар. Ми спеціально зібрали статистику і виявилося, що відсоток розлучень серед пар, які одружилися стандартним способом становить 1,9%, а серед тих, хто одружився за добу – 1,6%, – сказала вона.

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За її словами, з 38 444 пар, які одружилися за добу, розлучилися лише 615.

Нагадаємо, проект Шлюб за добу стартував у липні 2016 року.

Фото: pixabay.com

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