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Затримано підозрюваного в замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк

Поліція затримала підозрюваного у замаху на вбивство радника мера Херсона Гандзюк.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що правоохоронці затримали підозрюваного у замаху на вбивство радника мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк.

Читайте: Гандзюк виписали з лікарні після атаки кислотою: що відомо про напад

– Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Проводяться невідкладні слідчі дії. В’ячеслав Аброськін, як керівник розслідування дасть інформацію в найближчу годину, – заявив Арсен Аваков.

Нагадаємо, що  на Катерину напали о 8 ранку. Злочинець плеснув концентрованою сірчаною кислотою та втік.  Зараз її виписали з херсонської лікарні

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