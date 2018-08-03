Жирова дистрофія печінки та смерть. Чим загрожує голодування Сенцову

Український політв’язень Олег Сенцов голодує вже кілька місяців і не збирається зупинятися. Факти ICTV дізналися, до чого може призвести продовження голодуванняі як у різних країнах впливали на подібні протести.

Що зараз з Сенцовим

Український політв’язень Олег Сенцов голодує в російській в’язниці вже більше 80 днів і не так давно у нього стався другий криз, через що його здоров’ю було завдано ще більшої шкоди.

– Він виглядає ще гірше, ніж минулого разу. Дуже блідий. Ходить сам. Близько тижня тому у нього був другий криз по здоров’ю. Стало погано, і його хотіли госпіталізувати для того, щоб поставити на повноцінне примусове годування, щоб вливати більше суміші. Він відмовився, і його залишили в колонії з умовою, що суміш він прийматиме самостійно під наглядом лікаря. Приймає в день по дві ложки, – написав тоді у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

Поки українського політв’язня не перевели на примусове годування, і в Росії продовжують стверджувати, що його стан задовільний, хоча настільки тривале голодування несе великі ризики здоров’ю громадянина України. У зв’язку з цим 50 відомих українців попросили Сенцова припинити голодування.

Для того, аби дізнатися, що загрожує Сенцову, Факти ICTV поспілкувалися з реаніматологом клініки Борис Віктором Васильєвим.

– Якщо говорити про термінальний період такого тривалого голодування, то він, судячи з того, скільки Олег Сенцов голодує, вже недалеко. Організм почне для вироблення енергії застосовувати білки. Це те, з чого наш організм збудований. Цей період – зовсім невеликий. Достатньо декількох днів і тоді вже зміни в організмі можуть стати незворотніми, хоча зараз можливість відновлення в Олега є, – розповів лікар.

Україна готова зробити все необхідне для звільнення політв’язня, у тому числі й передати Росії 23 ув’язнених. У Кремлі ж максимально затримують рішення щодо Сенцова, що несе великі ризики для його здоров’я.

– Є спеціальні суміші, які використовуються у важкохворих, післяопераційних пацієнтів. Вони збалансовані за основними речовинами, тобто білками, жирами, вуглеводами, а також містять достатню кількість мінеральних речовин та вітамінів і якщо Олег (Сенцов – Ред.) прийматиме, наприклад, цю суміш в достатній кількості, а для нього вона наближається до 1,5 – 2л, то він зможе певним чином забезпечити організм необхідними поживними речовинами і відкласти незворотні процеси в організмі. Дуже важко сказати, на який саме час цього вистачить, адже все залежить від дуже багатьох чинників. Це, у тому числі, й умови перебування, які в тюрмі точно некомфортні. Також нам невідомо в якій саме кількості він приймає ці речовини, адже їх може бути недостатньо для того, щоб організм міг більш-менш нормально функціонувати, – каже Васильєв.

Відомі випадки голодування

Домогтися справедливості голодуванням намагався не тільки Сенцов, і в історії було багато випадків, коли люди голодували на знак протесту, але це не завжди призводило до бажаного результату при житті.

Анатолій Марченко

Відомого радянського дисидента Анатолія Марченка вперше засудили за бійку, в якій він не брав участі, після чого Марченко не раз потрапляв за ґрати через свою антирадянську позицію.

В останній раз його засудили у вересні 1981 року за антирадянську агітацію і пропаганду, а 4 серпня 1986 року дисидент оголосив про голодування з вимогою звільнити всіх політв’язнів в СРСР. Голодування йому вдалося протримати 117 днів, але навіть після виходу з нього Марченко не став відчувати себе краще.

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Смерть Марченка мала широкий резонанс не тільки в СРСР, а й в країнах зарубіжжя.

Через 12 днів після припинення голодування чоловік відчув себе погано і його направили з в’язниці до місцевої лікарні, де він помер 8 грудня 1986 року. Одна з поширених версій говорить про те, що саме смерть дисидента підштовхнула генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова почати процес звільнення політв’язнів.

Тобто, Анатолію Марченку вдалося домогтися свого, хоч і віддавши за ідею своє життя.

Іром Чану Шарміла

Історія громадянки Індії Іром Чану Шарміли стала відома по всьому світу не тільки завдяки тому, що вона оголосила протестне голодування, а й тому, як воно протікало.

Її голодування почалося у листопаді 2000 року, коли солдати індійської армії вбили 10 мирних жителів в штаті Маніпур. Шарміла протестувала проти Закону про особливі повноваження збройних сил, який давав військовим право стріляти на ураження в деяких ситуаціях і проводити арешти без ордерів. Це призвело до серії жорстоких випадків, в яких солдати на свій розсуд розбиралися з місцевими жителями.

Жінка відмовлялася приймати їжу за своїм бажанням 16 років.

Незадовго після того, як Шарміла оголосила голодування, її посадили до в’язниці і насильно годували через трубку в носі, завдяки чому вона й протрималася так довго. Насильно годувати в Індії дозволено на підставі закону, який визнає спробу самогубства злочином.

Вперше її відпустили у 2014 році, коли суд визнав, що Шарміла не намагалася здійснити самогубство, але через 2 дні її знову заарештували, оскільки припиняти акцію протесту вона не збиралася.

9 серпня 2016 року жінка припинила свій протест і заявила, що хоче спробувати інші методи боротьби, оскільки голодування ні до чого не призвело.

На жаль, протест Сенцова може закінчитися тим, що його почнуть годувати насильно, оскільки у Росії насильницьке годування в’язнів у випадках, коли їх здоров’ю загрожує небезпека, визначено законом.

– У випадку насильницького годування людина отримає всі необхідні речовини, але не буде відчуття того, що вона їсть, оскільки харчові суміші минатимуть ротову порожнину, а це дуже важливо. Коли людина їсть, через рецептори у ротовій порожнині вона отримує певне задоволення, чого при насильницькому голодуванні не буде. У такому випадку назогастральний зонд буде вставлений в шлунок і він також не може знаходитися там безкінечно довго, оскільки може викликати певні проблеми. Тобто, можна сказати, що при насильницькому голодуванні це буде психологічно важка проблема і також існує можливість інфекційних ускладнень через трубку, – розповів реаніматолог.

Ірландське голодування

Протест у 1976 році почався, коли британський уряд виключив поняття Special Category Status, яке привласнювали політв’язням, яких засудили за дії у конфлікті в Північній Ірландії.

У результаті акції протесту закінчилися масовим голодуванням, коли у 1981 році ув’язнені вимагали напіввійськовий, політичний статус. Першим її почав ув’язнений Боббі Сендс, після чого голодування оголосили й інші прихильники протесту.

Всього було висунуто 5 вимог:

право не носити тюремну уніформу

право не робити тюремну роботу

право на свободу зв’язку з іншими ув’язненими

право на візит, лист і посилку щотижня

право на помилування.

Під час голодування Боббі Сендса навіть обрали у британський парламент, тим самим він став наймолодшим членом Палати громад. Через це у подальшому прийняли акт, який забороняє балотуватися в парламент людям, які відбувають термін ув’язнення понад року.

У той час прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер відмовилася йти на поступки, у результаті чого загинули 10 республіканців. В середньому кожному з них вдалося голодувати близько 60 днів. Довше за всіх протримався Кіран Догерті (73 дні).

На момент закінчення голодування місцеві ЗМІ називали його перемогою британського уряду, хоч і відносини з іншими країнами через смерть в’язнів сильно похитнулися. Однак дуже швидко стало ясно, що протест не пройшов даром і привів до радикалізації політики ірландських націоналістів.

У підсумку до електорального успіху в республіці Ірландія прийшли партії Шинн Фейн. Таким чином, ув’язненим не вдалося домогтися бажаного результату, але їх смерті зміцнили становище низки політичних організацій.

До чого може призвести тривале голодування

Тільки в дуже рідкісних випадках голодування може надати умовно позитивний вплив на організм (періодичне голодування, голодування менше двох днів).

При тривалому голодуванні організму доводиться харчуватися за рахунок своїх ресурсів, витягуючи їх з власних тканин, що ні в якому разі не може призвести до позитивних наслідків. Організм починає спалювати жири і білки, у результаті чого слабшають м’язи.

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Починає сильно слабшати імунітет, через що частіше виникають інфекційні та простудні захворювання, а хронічні хвороби загострюються. Крім того, людину мучитимуть постійне відчуття голоду, болю у животі, нудота і наростаюча слабкість. Виникнуть проблеми з шлунково-кишковим трактом, наприклад, якщо під час голодування доводиться приймати ліки, які викликають подразнення шлунку.



– Проблема тривалого голодування в першу чергу пов’язана з порушенням обміну речовин в організмі, через що виникають ті фізіологічні зміни, які в наслідок цього можуть стати незворотніми. Той строк, який голодує Олег (Сенцов – Ред.) він вписується по класифікації у другий найбільш тривалий термін голодування, який проявляється підвищеною утилізацією вуглеводів. Організм, оскільки їх запас зменшується до критичного рівня, починає для вироблення енергії застосовувати жири. Мова йде про вивільнення жирів із жирових депо організму. Через це виникає так звана ліпемія, тобто жирних кислот у крові стає дуже багато, що призводить до жирової дистрофії печінки. Якщо цей процес не припиняється, то він призводить до печінкової недостатності. Проте це не найгірше, що буває при вивільненні жирів. Внаслідок їх недоокислення в організмі підвищиться рівень так званих кетонових тіл і саме вони впливають на організм в тому числі на функції головного мозку, функцію нирок, – розповів Васильєв.

Також знижуються розумові здібності того, хто голодує, порушується кровообіг, тонус судин, що може викликати судоми кінцівок і запаморочення. Особливо важко переноситимуть голодування люди із зайвою вагою, адже в такому стані у них часто спостерігається різке падіння артеріального тиску, погіршення серцевої діяльності і розлад свідомості.

Небезпека тривалого голодування не зникає й тоді, коли людина вирішує припинити знущання над своїм організмом, адже той сприймає цей процес як стресовий стан і одразу після виходу з нього прагне підготуватися до можливого повторення “чорних днів”. Таким чином, організм запасатиме жири, замість такого потрібного білка.

Варто наголосити, що смерть у результаті голодування настає не через відсутність їжі, а через нестачу необхідних вітамінів та мікроелементів і під лікарським контролем голодування може тривати більше півроку.

– Якщо зараз Сенцов припинить голодування, точного прогнозу щодо його стану дати не можна, оскільки ми не знаємо показники біохімічного аналізу крові, який загальний стан. Потрібно розуміти, що одній людині для того, щоб виникли незворотні процеси, які ведуть до смерті, не потрібно й 70 днів. На цьому етапі Олег наближається до тієї ситуації, коли нічого вже не можна буде виправити. Зміни будуть такими, що його неможливо буде вивести на більш-менш нормальний рівень життя, – підсумував реаніматолог.

До слова, Європейський суд з прав людини закликав українського політв’язня Олега Сенцова припинити голодування, щоб врятувати своє життя.

Фото: Save Oleg Sentsov, Борис

Владислав Бомбела