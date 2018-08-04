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Бойовики “Л/ДНР” включать до мобілізаційного резерву іноземців

Російське окупаційне командування знижує вимоги щодо військової служби бойовиків “ДНР” і “ЛНР”. До складу мобілізаційного резерву хочуть включати іноземців, які тимчасово перебувають окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Російське окупаційне командування активізувало підготовку до чергового масштабного призову місцевого населення для проходження т.зв. військової служби у складі з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ.

За словами речника Міноборони Дмитра Гуцуляка, російськими окупаційними адміністраціями вносяться зміни до т.зв. “законодавства” щодо призову та проходження військової служби.

– Знижуються вимоги до кандидатів щодо стану їх здоров’я та морально-психологічних характеристик.

Так, до складу мобілізаційного резерву передбачається включати осіб, які раніше не підлягали призову взагалі, у т.ч. й іноземців, що тимчасово перебувають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, – заявляє він із посиланням на дані розвідки.

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Гуцуляк також додав, що російські окупанти під виглядом проведення навчань інтенсивно обладнують на території полігонів 1, 2 АК ЗС РФ нові майданчики для розгортання додаткових пунктів прийому особового складу.

До слова, в Італії розкрили угруповання, що вербувало та відправляло проросійських найманців на Донбас. Трьох вдалося заарештувати – це громадяни Албанії та Молдови.

Фото: Getty Images

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