Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі з важкого озброєння

Упродовж минулої доби бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, в тому числі 6 разів із важкого озброєння. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

3 серпня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил мала ознаки загострення на окремих напрямках, проте залишалася цілком контрольованою.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

Вогонь вели по захисниках Кримського, Макарового, Новолуганського, Луганського, Південного, Залізного, Мар’їнки, Красногорівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Разом із тим, ворог тричі обстріляв наші позиції біля Кримського із 82-мм мінометів.

Також обстрілу з 82-мм мінометів зазнали захисники Талаківки. По позиціях наших військ біля Павлополя противник вів вогонь із танка, 120-мм і 82-мм мінометів.

За минулу добу втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

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Водночас упродовж поточної доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки, Троїцького, Мар’їнки та Водяного.

За даними розвідки, один окупант загинув, ще один зазнав поранення.

Раніше бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши чотирьох українських військовослужбовців.

Фото: Міноборони України