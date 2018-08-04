Недопуск священика до Сенцова – в РФ назвали причину

У Федеральній службі виконання покарань РФ пояснили, що не пустили священика в колонію до Олега Сенцова, оскільки політв’язень не просив про цю зустріч.

Про це йдеться у заяві Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ.

У тексті йдеться, що до ув’язнених у колонію запрошують священиків за їхнім проханням, однак від Сенцова його не було.

Крім того, за колонією, де утримують Олега, закріплений священик російської православної церкви, який може відвідувати ув’язнених.

– Від ув’язненого Сенцова О.Г. заяв на зустрічі зі священнослужителем не надходило. За надання від нього заяви з проханням про зустріч зі священнослужителем, зустріч буде організована у встановленому законом порядку, – заявили у ФСВП.

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Нагадаємо, 31 липня до незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова не пустили священика з листом з України.

Пізніше Росія також відмовила правозахисникам Amnesty International у доступі до Сенцова.

Фото: УНІАН