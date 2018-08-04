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Новинський про перевірку громадянства: Це приклад переслідування опонентів влади

Народний депутат від Опозиційного блоку Вадим Новинський відреагував на звернення Генпрокуратури до Державної міграційної служби про його українське громадянство, назвавши його “черговим прикладом переслідування політичних опонентів влади”.

Вадим Новинський

– Вищезазначене звернення ГПУ – це черговий приклад переслідування політичних опонентів влади, з якою я повністю не згоден у питаннях розуміння моралі та совісті, – написав Новинський у Facebook.

Він зауважив, що Міграційна служба вже неодноразово перевіряла дотримання процедури та законність надання йому громадянства, і процитував офіційну відповідь служби, в якій сказано, що “порушень законодавства України з питань громадянства не встановлено”.

– Товаришам прокурорам раджу спрямувати свою енергію на розслідування резонансних злочинів, а не на виконання протизаконних вказівок влади.

У наявності неефективне, а, на мою думку, просто злочинне ставлення до грошей українських платників податків, завдяки яким існують правоохоронні органи, – написав Новинський.

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Раніше повідомлялося, що Генпрокуратура перевіряє отримання Новинським українського громадянства.

Вадим Новинський отримав громадянство України у травні 2012 року. Указ був виданий із формулюванням за видатні заслуги перед Україною.

Фото: Вадим Новинський/Facebook

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