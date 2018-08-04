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Олег живи! У Москві за день пройшли дві акції на підтримку Сенцова

У Москві сьогодні, 4 серпня, пройшла акція на підтримку української політв’язня Олега Сенцова.

Як повідомляється, захід пройшов біля пам’ятника Грибоєдова на Чистопрудному бульварі. Бажаючі підтримати українського режисера підходили до пам’ятника і залишали біля нього квіти. Деякі приносили квіти у пляшках, на яких було написано “Олег, живи”.

Всього в акції взяли участь близько 100 осіб, серед них – кінокритик Антон Долін, літературний критик Ганна Нарінська, режисер Аскольд Куров.

Ініціатор акції Олексій Медведєв на своїй сторінці у Facebook повідомив, що захід запланований у формі одиночного пікету, і попросив інших учасників не розмовляти з ним, оскільки “це може бути розцінено як порушення правил одиночного пікету”.

Уточнюється, що акція пройшла без затримань.

Одночасно в іншій частині Чистопрудного бульвару, біля пам’ятника Абая Кунанбаєва  актриси Театра.DOC Марія Чупринська і Олена Носова провели другий пікет на підтримку Сенцова

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Нагадаємо, що раніше ієрей храму Святого Георгія Побідоносця в Лабитнангі Богдан Василюк відвідав виправну колонію, де тримають українського політв’язня Олега Сенцова.

ФОТО: Виктория Одиссонова/Новая газета

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