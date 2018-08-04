Парубій розповів, чи продовжать дію закону про статус Донбасу

Рішення про те, чи продовжувати закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), буде залежати від позиції міжнародних партнерів.

Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає РБК-Україна.

Парубій зазначив, що продовження дії закону у жовтні 2018 року не матиме ніякого впливу, “оскільки Путін не планував і не планує виконувати будь-які угоди”.

Також глава Ради нагадав, що і рік тому багато хто з народних депутатів протестував проти цього продовження.

– Цей рік показав, що ніяких змін не відбулося. Перед нинішнім завершенням терміну ми будемо радитися, необхідно продовжувати дію закону, або такої необхідності вже немає, – сказав він.

За словами голови парламенту, це рішення у деякій мірі буде залежати і від позиції міжнародних партнерів.

– Важливо зберегти міжнародне позиціонування України для захисту українських інтересів не тільки на загальному державному рівні, – підкреслив він.

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Нагадаємо, 6 жовтня 2017 року Верховна рада схвалила законопроект про врегулювання ситуації на Донбасі.