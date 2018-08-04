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Сенцова відвідав священик

Ієрей храму Святого Георгія Побідоносця в Лабитнангі Богдан Василюк відвідав виправну колонію, де тримають українського політв’язня Олега Сенцова.

Олег Сенцов

Про це повідомляє прес-служба управління ФСВП по округу.

У ФСВП заявляють, що священик був у палаті, де перебуває Сенцов. Він нібито поцікавився здоров’ям українця, на що Олег відповів, що “почувається нормально і перебуває під наглядом медичних працівників”. Скарг на умови утримання він теж не висловив.

– Ієрей Богдан Василюк запропонував йому поговорити без присутності сторонніх або сповідатися. Сенцов подякував, але відмовився, пояснивши, що допомоги священнослужителя не потребує, – сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений у РФ до 20 років колонії, оголосив безстрокове голодування 14 травня. Основна його вимога – звільнити усіх українців-політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

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