Сенцова відвідав священик

Ієрей храму Святого Георгія Побідоносця в Лабитнангі Богдан Василюк відвідав виправну колонію, де тримають українського політв’язня Олега Сенцова.
Про це повідомляє прес-служба управління ФСВП по округу.
У ФСВП заявляють, що священик був у палаті, де перебуває Сенцов. Він нібито поцікавився здоров’ям українця, на що Олег відповів, що “почувається нормально і перебуває під наглядом медичних працівників”. Скарг на умови утримання він теж не висловив.
– Ієрей Богдан Василюк запропонував йому поговорити без присутності сторонніх або сповідатися. Сенцов подякував, але відмовився, пояснивши, що допомоги священнослужителя не потребує, – сказано у повідомленні.
Читайте: Жирова дистрофія печінки та смерть. Чим загрожує голодування Сенцову
Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений у РФ до 20 років колонії, оголосив безстрокове голодування 14 травня. Основна його вимога – звільнити усіх українців-політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.