Що буде з храмами Московського патріархату після надання томосу – Філарет

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявляє, що “ніякого насилля до церковного майна” не буде після отримання томосу про автокефалію української православної церкви в Україні.

Про це передає Радіо Свобода.

– Насилля ніякого не буде і не вірте цій пропаганді, що в Україні буде релігійна боротьба, захоплення храмів, нічого цього не буде….а буде законний перехід тих, хто хочуть. Не хочуть – залишайтесь в російській церкві. Але називайтесь російською церквою, – сказав Філарет.

Також він особисто прокоментував публікації у ЗМІ “про захоплення Лаври”.

– Вона буде належати українській церкві, але добровільно. Без насилля. Як це буде проходити – покаже майбутнє. Наша тверда позиція – ніякого насилля щодо однієї і до другої Лаври, і не тільки до Лаври, а й взагалі до церковного майна, – додав він.

Філарет висловив сподівання, що наприкінці серпня або на початку вересня на засіданні священного Синода Константинопольського патріархату буде ухвалено рішення про надання томосу про автокефалію української православної церкви.

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Нагадаємо, що раніше Петро Порошенко заявив, що після створення єдиної православної помісної церкви, відділення церкви від держави продовжуватиме існувати.

А всі, хто захоче залишитися в тій церкві, яка збереже єдність РПЦ, також залишають за собою гарантоване право власного вибору.