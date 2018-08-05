Бойовики застосували великий калібр. Загинув військовий, поранені двоє поліцейських

Проросійські бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, у тому числі 1 раз з важкого озброєння. В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув і двоє поліцейських отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з озброєння БМП. Вогонь вівся по захисникам, Кримського, Новозванівки, Троїцького, Новолуганського, Мар’їнки, Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного.

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Протягом поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки і Широкиного.

За даними розвідки двоє окупантів загинули, один отримав поранення.

Нагадаємо, вчора бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши чотирьох українських військовослужбовців.

Фото: Facebook.