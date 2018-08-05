День Повітряних сил ЗСУ: Порошенко і Гройсман привітали військових льотчиків

5 серпня в Україні відзначають День Повітряних сил Збройних сил України. Президент Петро Порошенко і прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітали військовослужбовців з професійним святом.

– Вітаю з професійним святом вартових небесних кордонів України. Бажаю нашим військовим чистого неба над головою. Нехай вас оберігають небесні Ангели! – написав Порошенко.

– Зі святом сміливих воїнів, які захищають українське небо! – написав Гройсман.

Також військових льотчиків привітав міністр оборони Степан Полторак.

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Він зазначив, що українські досвідчені пілоти і ветерани – “найкращий приклад для наслідування молодим поколінням захисників українського повітряного простору”.

– Сьогодні професійне свято всіх, хто поєднав долю з повітряними Силами Збройних Сил України! Вдячний військовослужбовцям Повітряних сил за проявлені при виконанні бойових завдань мужність і рішучість, за ті колосальні навантаження і ризики, які їм доводилося і доводиться витримувати і долати. Але ніхто, крім вас, не здатний виконати цю важливу для безпеки держави місію, – написав він.

До речі, День Повітряних сил ЗСУ відзначається згідно з указом президента від 27 червня 2007 року в першу неділю серпня.