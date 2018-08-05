Дороги смерті: чому життя коштує $5 тис. і як зламати систему вже сьогодні (ІНФОГРАФІКА)

Якщо вірити статистиці, на дорогах в Україні стає безпечніше – зниження ДТП і смертей за 6 місяців 2018 року перевищило 10%. Про те, чи працюють штрафи і як ще поліпшити позитивну динаміку, Фактам ICTV розповів засновник і головний редактор сайту dtp.kiev.ua Владислав Антонов.

Втім, після двох масштабних ДТП з маршрутками, у яких 20 липня загинули 15 людей, хоча вони і не потрапили до статистики, мимоволі починаєш сумніватися в офіційних цифрах. А тут іще Нацполіція оголосила про тотальні перевірки усіх перевізників.

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Результати лише за 10 днів вражаючі – зловили 21 водія автобуса у стані алкогольного сп’яніння, не кажучи вже про інші порушення: з 28 тис. автобусів – 764 технічно несправні.

Самій часто доводиться їздити на такому автобусі до батьків. На перший погляд ніби все добре і водії надійні, зі стажем, але гальма…чути на все село! І так триває не менше 3 років.

А нещодавно, через ті ж таки перевірки, патруль зупинив автобус, у якому поверталася уже до столиці. Поліцейським здалося, що водій розмовляє по телефону. Скільки було невдоволення – як з боку водія, так і пасажирів. Перевірили усі документи і відпустили.

Тож, дійсно, в Україні і справді бракує контролю на дорогах. Водії сприймають звичайні перевірки як образу, хоча це повинно бути нормою. З цього починається безпека на дорогах. Але про це пізніше, а поки повертаємось до статистики.

Фото: Патрульна поліція України

Штрафи працюють? Статистика ДТП за 6 місяців 2018

Якщо у 2017 році щодня на дорогах гинули в середньому 9 осіб, то в першому півріччі 2018 року – 7.

За іншими показниками також позитивна динаміка:

за півроку трапилося 68 776 ДТП – це на 10,2% менше, ніж за аналогічний період 2017-го;

– це на менше, ніж за аналогічний період 2017-го; у цих ДТП травмовано 12 847 осіб – мінус 15,9% ;

– мінус ; з цих майже 13 тис. загинуло 1 237 чоловік – менше на 10,2%.

Щоправда, головні причини аварій, які призводять до тяжких наслідків, за даними Патрульної поліції, залишаються незмінними.

Лідер антирейтингу – перевищення швидкості (35% всіх ДТП). Далі йдуть порушення правил маневрування, проїзду перехресть, недотримання дистанції, а замикає п’ятірку водіння у стані алкогольного сп’яніння.

У свою чергу, засновник і головний редактор сайту dtp.kiev.ua Владислав Антонов каже, що не помічає у своїй роботу якогось зниження кількості серйозних аварій, принаймні по Києву.

– Справа в тому, що статистику можна рахувати абсолютно по-різному. Я думаю, що її, швидше за все, підганяють під ті заходи, які проводяться. Тобто обмежили швидкість 50 км на годину, збільшили штрафи, є якісь законодавчі ініціативи. У будь-якому випадку потрібно показувати ефективність цих заходів через статистику. Знову ж таки, як рахувати, скажімо, загиблих і постраждалих. Ці дані відрізняються у МОЗ і МВС. Наприклад, загиблих можна рахувати безпосередньо на місці ДТП, можна рахувати тих, хто загинув протягом тижня або місяця після аварії. Знову ж таки, як вони потрапляють у статистику – як постраждалі чи загиблі – теж невідомо, – пояснив він.

Плани і перспективи

Повернення камер для фіксації порушень ПДР

Після серії смертельних ДТП на дороги України планують повернути контроль швидкості і фіксувати порушення на новенькі камери. Починаючи з 2019 року встановлять усього 3726 таких камер. Але поки що не легалізований стандарт обладнання для автоматичної фіксації порушень ПДР.

Чиновники Мінінфраструктури обіцяють вирішити питання у найближчі місяці, адже без сертифікації їх не можна використовувати для притягнення водіїв до відповідальності.

Ця ініціатива викликала багато критики серед автовласників, але приклад, скажімо, Польщі чи Білорусі говорить про необхідність такого заходу. У цих країнах зі встановленням камер кількість ДТП зменшилася на 30%. А у нас перевищення швидкості – це головна причина смертельних аварій.

– Система автоматичного контролю, безумовно, повинна бути – це стандартна практика в будь-яких нормальних країнах. Навіть в Африці і Азії, над якими ми завжди сміялися, давно це є. Ми відстаємо від багатьох країн, від того ж Гондурасу, наприклад. Це дуже технологічна сучасна держава у порівнянні з Україною…Контроль повинен бути. Інша справа, як він буде реалізований, – зазначає Владислав Антонов.

За його словами, все буде залежати від того, як при цьому буде законодавчо імплементовано накладення штрафів, як буде працювати патрульна поліція, якій видадуть засоби для контролю швидкості.

10 років в’язниці – за п’яну ДТП

Лише рік тому 37% від загальної кількості ДТП припадало на аварії за участю п’яних водіїв. Саме цим пояснюють автори законопроекту (№7064) необхідність посилення покарання для таких водіїв, аж до кримінальної відповідальності. Цей документ вже прийнятий народними депутатами 4 липня за основу.

– Дійсно, у нас немає диференціації, скажімо, по санкціям до п’яних водіїв. Якщо у водія 0,25 проміле або 2,5 проміле (в 10 разів більше), покарання одне і те ж. Повинна бути диференціація: 0,25 проміле – це грошовий штраф, якщо 1 проміле – це адміністративне затримання на якийсь час (до ранку) і якщо це 2-3 проміле – то вже кримінальна відповідальність з вилученням прав, – вважає Антонов.

На даний момент за водіння у стані алкогольного сп’яніння передбачено штраф в розмірі 10,2 тис. грн і позбавлення прав на 1 рік. У випадку рецидиву доведеться сплатити 20 400 грн та втратити водійські права на 3 роки. А водія, якого двічі протягом 5 років ловили п’яним, штрафують на 20,4 тис. грн і позбавляють права керування транспортними засобами на 10 років. І це вже працює, якщо водіння у п’яному вигляді змістилося на п’яте місце в списку головних причин ДТП.

Якщо ж закон приймуть остаточно, до Кримінального кодексу буде внесена нова стаття №286-1 про порушення ПДР нетверезою особою, згідно з якою, якщо водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила дорожнього руху і це призвело до тяжких наслідків, йому загрожує 8-10 років в’язниці і позбавлення прав на 10 років. Якщо ж, незважаючи на заборону, водія спіймають за кермом, йому загрожує позбавлення волі на 5 років з позбавленням права керувати авто довічно.

На думку Антонова, це цілком справедливе покарання, якщо мова йде про серйозну аварію з потерпілими, але його реалізацію він називає фантастикою.

– В Україні навіть за вбивство людей рідко когось садять, зазвичай все вирішують. У підсумку вартість життя українця невелика. Це буквально $2-3 тис. або $5 тис. Всі зазвичай відкуповуються, знаходять гроші, нікого не садять. Тому 10 років – це фантастика, наукова поки що, – запевняє головний редактор dtp.kiev.ua.

Як знизити смертність на дорогах вже сьогодні?

Що ж робити, якщо жити треба тут і зараз? Які заходи можуть реально підвищити безпеку на дорогах?

Далі – пряма мова Владислава Антонова.

– По-перше, збільшення кількості патрульної поліції. Зараз дефіцит кадрів, приблизно третина патрульних звільнилися, нових набирають досить важко, бо бажаючих мало. Грошей там не так багато, робота це важка…

Повинні бути зупинки для проїзду транспорту, повинні розширюватися повноваження патрульної поліції, як би це не подобалося людям, і плюс повинен бути, звичайно, контроль швидкості, контроль алкогольного сп’яніння безпосередньо на рівні патрульної поліції. Цього зараз немає.

Також повинна бути обов’язково дорожня поліція, яка займатиметься безпосередньо дорожніми інцидентами, превентивною роботою. Тобто своєю присутністю вона вже буде знижувати кількість порушень, тому що люди будуть розуміти, що є патрульні, які можуть зупинити, оштрафувати, заміряти вашу швидкість. І навіть присутність 10-20 таких екіпажів у тому ж Києві буде впливати на ситуацію. Зараз так звана дорожня поліція є тільки на трасах великих, але патрулі ці за оснащенням нічим не відрізняються від звичайних патрулів.

І, звичайно ж, дорожня безпека залежить від кожної окремо взятої людини. Кожна людина є учасником дорожнього руху, хочеться їй цього чи ні. Люди гинуть через нехтування ПДР, правилами безпеки, інстинктом самозбереження. Щоб це змінити, повинна проводитися активна соціальна політика – через ЗМІ, інтернет, радіо, телебачення…

На жаль, українцям зараз простіше гинути у безконтрольному русі, ніж дотримуватися правил дорожнього руху. Доля ця реалізовується десятками трупів, які кожен день ховають в Україні. І це буде тривати, люди будуть гинути, і, я думаю, більше будуть гинути – чоловік по 20-30 щодня…

Щоб це перебороти, має пройти дуже багато часу, і повинен бути жорсткий контроль. Це еволюційні процеси. Одним якимось указом, одним введенням камер контролю порядок на дорогах не можна впровадити. Бо тривалий час не було контролю, і виросло ціле покоління водіїв, які не звикли до контролю на дорогах. І вони це сприймають дуже негативно. Їх дивує, коли їх просто зупиняють патрульні поліцейські.

З іншого боку – коли відбуваються страшні аварії, всі звинувачують органи влади, які нічого не роблять. Це особливість українського менталітету. Тобто потрібно примушувати до порядку.

Як не стати жертвою ДТП: поради Владислава Антонова

Водіям:

По-перше – не перевищуйте допустиму безпечну швидкість.

Так, у Києві ви не будете їздити 50 км на годину, але 90-100 км – теж не можна. Так водій автоматично стає винуватцем дорожньо-транспортних пригод.

Якщо дорогу перебігав п’яний пішохід у недозволеному місці, але ви його збили зі швидкістю 100 км на годину – будете винні. Доведеться витратити багато часу і грошей, щоб не сісти до в’язниці.

По-друге – не сідайте за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

Це національна риса, але її потрібно ламати, бо ми багато людей втрачаємо через це.

Пасажирам:

Не сідайте в автомобіль до п’яних неадекватних водіїв, навіть якщо це чоловік, хлопець або шанувальник.

Бували випадки, коли пасажир гине, а водій залишається практично неушкоджений. Дуже часто в сім’ях таке відбувається.

Я сам спостерігав ситуацію, коли на Південному шляхопроводі BMW врізався у військову вантажівку. Жінці розірвало голову. Ми шматки черепа збирали по всій дорозі. Це все сталося на очах її дочки. Вона теж постраждала, її відвезли до лікарні. А п’яний водій, глава родини, лишився неушкодженим.

Фото: Патрульна поліція України

Пішоходам:

У Києві приблизно третина смертей у ДТП – це пішоходи, які переходять дорогу в темному одязі, в темний час доби. Вони часто п’яні.

Тому пішохід повинен завжди піклуватися про свою безпеку. І, навіть переходячи дорогу на зелене світло по зебрі, треба дивитися по сторонах, наліво-направо.

Потрібно переходити дорогу, а не перебігати, не вибігати несподівано на перехід, самому контролювати дорогу і пам’ятати, що водій може і не зупинитися.

До слова, Факти ICTV також зібрали найбільш кричущі випадки, коли мажори ставали винуватцями кривавих аварій.

Фото: dreamstime.com

Валентина Летяк