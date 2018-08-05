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Львівщину засипав град

У Львівській області сьогодні випав град розміром з вишню.

Град

Про це у Facebook написав депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

За його словами, сьогодні о 17.00 у Кам’янці-Бузькій Львівської області випав град.

– Траса Київ-Чоп, від міста Буськ у сторону Львова гроза покидала гілки дерев на трасу, водії будьте уважні та обережні! – попередив чиновник.

Читайте: Правила поведінки в грозу і зливу – 7 порад Супрун

Нещодавно у Львові вкотре за місяць пройшла сильна злива з грозою. Під час негоди не курсували трамваї та тролейбуси.

Фото: Igor Zinkevych

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