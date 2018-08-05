Погода в Україні на сьогодні, 5 серпня (КАРТА)

5 серпня на заході, півночі та у центрі України очікуються грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На сході України без опадів, температура до +32°С.
Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура +30-32°С.
На заході України грози та до +29°С.
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У північних областях та центрі також грози, а температура повітря до +30°С.
У Києві очікуються дощі та грози. Температура +18-30°С.
Нагадаємо, синоптики обіцяли погоду в серпні, як у тропіках.
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