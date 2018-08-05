PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Погода в Україні на сьогодні, 5 серпня (КАРТА)/

Погода в Україні на сьогодні, 5 серпня (КАРТА)

5 серпня на заході, півночі та у центрі України очікуються грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На сході України без опадів, температура до +32°С.

Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура +30-32°С.

На заході України грози та до +29°С.

Читайте: Візьму гондолу на прокат! У Львові знову потоп

У північних областях та центрі також грози, а температура повітря до +30°С.

У Києві очікуються дощі та грози. Температура +18-30°С.

Нагадаємо, синоптики обіцяли погоду в серпні, як у тропіках.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка