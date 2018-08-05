Повертається 33-градусна спека: прогноз на тиждень (КАРТА)

Протягом наступного тижня в Україні переважатиме висока температура повітря.

Таку погоду прогнозує у Facebook синоптик Наталя Діденко.

Водночас, за її словами, у понеділок у західних та північних областях пройдуть у короткочасні дощі та грози.

– Опади послаблять спеку до +24 +29 градусів. На решті території буде сухо та спекотно, +27 +33 градуси. У Києві завтра очікується літній дощ з грозою, температура повітря +26 +27 градусів, – наголосила Діденко.

Прогноз на тиждень від Укргідрометцентру

У понеділок, 6 серпня, дощі з грозами очікуються на всій території України.

Дуже спекотно на півдні – до +33, на сході та у центрі +30, на два градуси нижче на півночі.

Найхолодніше буде на заході – не вище 26 градусів тепла.

У Києві дощ, вночі 18-20, а вдень 26-28 вище нуля.

На вівторок, 7 серпня, синоптики прогнозують дощі на півдні та сході України. Температура повітря у цих регіонах становитиме +31.

На решті території – не вище +28.

У столиці без опадів, вночі 16-18, вдень 26-28 градусів тепла.

У середу, 8 серпня, майже на всі території країни встановиться суха погода.

Лише у Сумській та Чернігівській областях можливі дощі.

На півночі очікується +26, на заході, сході та у центрі – до +28.

У південних областях прогнозують 31-градусну спеку.

У Києві сухо, температура залишиться незмінною.

На четвер, 9 серпня, прогнозують суху погоду в усіх регіонах України.

На півдні до +30, на Закарпатті +32, у західних та центральних регіонах – у межах +29, на градус нижче на півночі та сході.

У столиці сухо та стабільна температура повітря.

У п’ятницю, 10 серпня, теж буде суха та спекотна погода.

До 30 градусів тепла прогнозують на заході та півдні.

На решті території – від +27 до +29.

У Києві без опадів, вночі 14-16, вдень 26-28 вище нуля.

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Нагадаємо, синоптики обіцяли погоду в серпні, як у тропіках.