Повітряні сили отримають близько 30 модернізованих бойових літаків

Повітряні сили України отримають майже 30 модернізованих бойових літаків до кінця 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова.

– Цього року з підприємств концерну Укроборонпром після ремонту і модернізації ми плануємо отримати до 30 літаків – винищувачів Міг-29 і Су-27, штурмовики Су-25, – сказав Дроздов.

Він зазначив, що Одеський завод у співпраці з іншими підприємствами ОПК зараз працює над модернізацією літака Су-24МР.

Читайте: На озброєння ЗСУ передали модернізовані винищувачі МіГ

– Ми розуміємо, що техніка у нас не нова, але впевнений, що завдяки модернізації ми можемо ефективно її використовувати ще протягом тривалого часу, – підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Повітряних сил Збройних сил України. Президент Петро Порошенко і прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітали військовослужбовців з професійним святом.