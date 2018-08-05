Технічний збій у метро Києва – рух поїздів змінено

На синій гілці Київського метрополітену стався збій руху поїздів. На даний момент метро уже працює у звичному режимі.

Про це повідомляє адміністрація столичної підземки.

– Увага! Технічний збій на синій лінії. Рух поїздів організовано від станції Теремки до Контрактова площа, від станції Оболонь до Героїв Дніпра, – йдеться у повідомленні.

Про відновлення руху у звичайному режимі обіцяють одразу повідомити.

На даний момент метрополітен працює у звичному режимі.

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Нагадаємо, 14 липня у Києві проїзд на всі види громадського транспорту здорожчав до 8 грн. Це стосується і метро, але є способи заощадити. Факти ICTV з’ясували, як це зробити.