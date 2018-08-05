Великий терор: в Україні вшановують пам’ять жертв

5 серпня Україна вшановує пам’ять жертв Великого терору 1937-1938 рр.
Про це повідомляє Інститут національної пам’яті.
З цієї нагоди у Києві проходять меморіальні заходи.
О 9.00 відбулася поминальна літургія у Покровській церкві на Подолі.
З 11.00 до 12.00 відбулася панахида та меморіальні заходи біля Хреста репресованим у 1930-х – 50-х рр.
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З 13.00 до 15.00 проходитимуть меморіальні заходи в Національному історико-меморіальному заповіднику Биківнянські могили.
Нагадаємо, Великий терор – це масштабна кампанія масових репресій громадян, яка була розгорнута в СРСР у 1937-1938 роках. Наслідками терору стало знищення політичної, художньої та наукової еліти, деформація суспільних зв’язків і т. д.
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