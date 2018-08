Від кінної упряжки до Hyperloop: як з’явилася залізниця і що далі

Сьогодні залізничні перевезення є не тільки одним з найшвидших способів подорожі по країні, але й дешевим. Факти ICTV дізналися про історію залізниць і те, що зараз робить в цьому напрямку Україна.

Залізничні перевезення у світі

Першу рейкову дорогу побудували в проміжок між 1603 і 1604 роками у Великій Британії для перевезення вугілля на кінній тязі. Довжина дороги становила приблизно 3 км.

Довгий час залізниці споруджувалися в основному на рудниках, але на початку XIX століття набули поширення пасажирські дороги з кінною тягою. Незадовго після появи першого паровоза у 1804 році почалися й перші експерименти. Основною проблемою тоді стало те, що залізо для рейок було занадто дорогим, а чавун просто не витримував важку машину.

Першою залізницею з регулярними пасажирськими перевезеннями стала Залізниця Суонсі і Мамблза в Уельсі (Велика Британія). Оскільки паровози все ще не використовувалися, залізниця працювала завдяки коням, які використовувалися в якості тягової сили.

Першу залізницю громадського користування з паровою тягою побудували в Англії у 1825 році, і її протяжність становила 40 км. Залізницю між великими містами відкрили у 1830 році, вона поєднала Манчестер з портовим містом Ліверпуль. Саме звідси бере початок історія залізниць в Європі.

Однак найбільший залізничний бум припадає на Америку. У 1815 році не існувало зручного, швидкого і дешевого сухопутного транспорту, тому спроба розвивати залізниці не здавалася настільки поганою ідеєю.

Перші короткі залізниці для промислових потреб з’явилися в кінці 1820-х років, але все ще була проблема з локомотивами, які не дуже добре витримували залізничні колії. Однак після появи локомотивів Steam Wagon і Stourbridge Lion почався повноцінний розвиток залізниць у США.

Першу дорогу громадського використання відкрили у 1830 році в штаті Меріленд. Тоді ж спроектували паровози Tom Thumb і The Best Friend Of Charleston, які зарекомендували себе як надійні види транспорту, і залізнична галузь стала конкурувати з судноплавством.

Світовий залізничний бум припав на другу половину 1880-х років, коли приріст світової залізничної мережі став найбільшим в історії. Лідерами за темпами приросту залізниць все ще залишалися США, в яких вони стимулювали інтенсивний ріст промислового виробництва.



В кінці XIX – початку XX століття почали активно розвиватися залізниці на електротязі. Спочатку вона використовувалася на міських трамвайних лініях і промислових підприємствах. Невдовзі з’ясувалося, що вона вигідна і на тунельних ділянках залізниць, приміському русі.

Сьогодні загальна протяжність електричних залізниць у всьому світі досягла 200 тис. км. Це приблизно 20% від їх загальної довжини.

Залізниця в Україні

Перші залізниці в Україні з’явилися у 1843 році (Інкерманська залізниця). Вона працювала на кінній тязі, а її довжина становила 1 км. Потяги почали застосовувати з появою у 1855 році Балаклавської залізниці. З 1868 року почалося будівництво великої кількості залізниць, і до кінця 1800-х залізнична мережа України практично сформувалася. Вона сприяла розвитку торгівлі і промисловості. По довжині залізниці в Україні займають 3 місце в Європі з протяжністю в 22,05 тис. км і мають 1614 станцій та 120 основних вокзалів.

На початок 2013 року основними проблемами залізниць в Україні виділяли зношеність не тільки тягового складу і вагонів, а й залізничної інфраструктури. Разом з тим закупівлі нового рухомого складу були невеликими. Також проблемою є електрифікація колій, яка дозволила б знизити собівартість перевезень.

Основними вантажами на залізницях України на сьогодні є мінеральні добрива, будівельні матеріали, кам’яне вугілля і руди. Вони складають приблизно 25% всіх перевезень.

Перспективи розвитку

Зараз в Україні проходить масштабне реформування залізничного транспорту. У 2018 році Укрзалізниця планувала створити вантажну вертикаль і вагонну компанію UZ Cargo, які повинні підсилити конкуренцію на ринку. Також планується формування інфраструктурної вертикалі, в якій працюватимуть підрозділи по будівництву і ремонту колій, будівництву та ремонту інженерних споруд, центр діагностики інфраструктури. Також триває реформа системи закупівель, розпочато аудит системи закупівель.

Цього року Укрзалізниця планує закупити 60 пасажирських вагонів, 2 секції електропоїздів, модернізувати 226 пасажирських вагонів і 100 секцій електропоїздів. Для забезпечення вантажоперевезень планується закупівля 3,5 тис. піввагонів, виготовлення 3,6 тис. вантажних вагонів і модернізація 10 тис. вантажних вагонів.

Для поліпшення пасажирських перевезень вводиться рух поїздів зі швидкістю 160 км/год, але для цього доведеться вирішити проблему розподілу мережі на лінії з переважно вантажним та переважно пасажирським рухом.

З червня в кількох пасажирських поїздах Укрзалізниці ввели повноцінний комплекс харчування, в якому є сніданки, перші страви та десерти. А при купівлі квитків можна навіть замовити ланчбокс. За результатами експерименту буде прийнято рішення про введення меню в інших потягах.

Щоб адекватно конкурувати на європейському ринку, Україні потрібно звузити ширину залізничних колій з 1524 мм до європейського зразка у 1435 мм. Він поширений в сусідніх Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині.

Для того, щоб прибрати так звані “вузькі місця” нашій країні знадобиться:

побудувати швидкісні залізничні лінії

розвантажити перевантажені ділянки й лінії, перевівши частину потоків на паралельні лінії

збільшити середню масу одного поїзда

збільшити автоматизацію руху

автоматизувати будівництво нових залізниць

Оновлення рухомого складу має продовжитися, оскільки невжиття дієвих заходів може привести до того, що мобільність населення сильно знизиться.

Для зменшення відставання українських залізниць від європейських також потрібно створити базу для побудови сучасних пасажирських вагонів, в яких використовуватиметься імпортне обладнання і нові технології.

Еволюція поїздів

4 листопада 1861 року до Львова з Перемишля прибув перший перший пасажирський потяг України, який називався Ярослав. Це поклало початок регулярному пасажирському сполученню між Віднем і Львовом.

Сьогодні види поїздів розрізняють за характером вантажу, масою, розмірами, швидкостями руху.

Наразі їх прийнято розділяти на 3 великі категорії:

пасажирські

вантажні

спеціальні

Серед пасажирських існують швидкі, дальні, місцеві, фірмові, ретро-поїзди, туристичні, тощо. У вантажних потягах розрізняють збірні, дільничні, наскрізні, передавальні, тощо.

В Україні використовується дуже багато видів поїздів, що застосовують й для вантажних, й для пасажирських перевезень. Вони активно модернізуються та змінюються.



Український дизельний потяг

Старий пасажирський потяг

Потяг часів Радянського союзу

Локомотив ВЛ11М6

Швидкісний потяг

Нові вагони

Електропоїзд виробництва Крюківського заводу

Електропоїзд виробництва Hyundai Rotem

Європейський потяг Virgin Потяги Duplex Від кінної упряжки до Hyperloop: як з’явилася залізниця і що далі / 10 фотографий

Залізниця майбутнього

Цікавою альтернативою залізницям в недалекому майбутньому може стати так званий Hyperloop, концепцію якого у 2013 році запропонував Ілон Маск. На сьогодні його ще повністю не реалізували.

Ідея проекту полягає в тому, що буде побудований надземний трубопровід, усередині якого переміщуватимуться невеликі капсули зі швидкістю від 480 до 1220 км/год. Тоді це була тільки концепція, яку не до кінця продумали. Однак її підхопили кілька компаній. Наразі концепт активно розвивають HyperloopTT, Virgin Hyperloop One і SpaceX. Максимальна швидкість, до якої вдалося розігнати капсулу в трубі – 457 км/год.

Запустити Hyperloop можуть і в Україні орієнтовно у 2023-2025 роках, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Перша поїздка на Hyperloop у світі повинна відбутися в Абу-Дабі у 2020 році під час всесвітньої виставки. Оптимістичний сценарій для України – 2023-2025 роки. Наша ідея – поєднати Балтику і Чорне море. Бачимо величезний потенціал у цьому напрямі, – сказав він.

Місце для будівництва знайшли у Дніпрі. Ціна одного квитка становитиме приблизно $150 (близько 4 тис. грн). Перші випробування проводитимуть з вантажними перевезеннями і тільки в разі успіху почнуться перевезення пасажирів.

У разі успіху проект може прийти на заміну пасажирських перевезень на поїздах, оскільки повинен стати не тільки більш швидким, але й дешевим видом наземного транспорту.

До слова, державна компанія Укрзалізниця з 30 травня підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.

Фото: УНІАН, Dreamstime, Укрзалізниця

Видео: WIRED