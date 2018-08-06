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Де в Україні найдешевші і найдорожчі овочі

У Києві найдорожчий овочевий кошик – 87,9 грн, а найдешевший у Запоріжжі – 58,6 грн. Такі дані статистики за червень 2018-го.

Овочі

Про це пише у Facebook директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексй Дорошенко.

За його словами, різниця між цими регіонами становить 31 грн.

– До нашого кошику увійшли продукти, які підлягають державному моніторингу цін, тобто по одному кілограму буряку, капусти, картоплі, моркви і цибулі, – зазначив він.

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Він також назвав п’ятірку найдорожчих регіонів за вартістю овочів:

  • Київ – 87,9 грн;
  • Донецька область – 73,3 грн;
  • Сумська – 68 грн;
  • Луганська і Тернопільська області – по 67,1 грн.

Топ-5 найдешевших регіонів виглядає таким чином:

  • Запорізька область – 58,6 грн;
  • Львівська – 58,7 грн;
  • Дніпропетровська – 61,3 грн;
  • Закарпатська і Чернівецька області – по 61,5 грн.

– Якщо у червні-липні капуста, картопля та цибуля коштували значно дешевше ніж минулого року, а буряк та морква навпаки – значно дорожче. На початку серпня ситуація стабілізувалася – ціни на все практично дорівнюють рівню минулого року, – зазначає Дорошенко.

До слова, у квітні 2018 року ціни на продукти для приготування українського борщу різко зросли.

Фото: pixabay.com

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