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Доба на Донбасі: окупанти застосували важке озброєння

За минулу добу російсько-окупаційні війська 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

ООС

Упродовж минулої доби бойовики 40 разів обстрілювали українських військових на Донбасі, 4 рази із важкого озброєння, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Прицільний вогонь російсько-окупаційні війська вели з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На окремих ділянках – з озброєння БМП.

– Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Луганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Мар’їнки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв наші позиції біля Луганського та Гнутового із 82-мм мінометів, а захисники Лебединського зазнали вогневого впливу із мінометів калібром 120 мм, – йдеться у повідомленні.

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Внаслідок ворожих дій одного українського військовослужбовця поранено.

За даними розвідки, двох окупантів знищено, сім дістали поранення.

До слова, Україна з 2014 року через конфлікт на Донбасі зазнала збитків загальною сумою у $100 млрд.

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