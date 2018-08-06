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Доступні ліки: новий перелік безкоштовних препаратів (СПИСОК)

Міністерство охорони здоров’я затвердило новий перелік препаратів програми Доступні ліки. В оновлений реєстр ліків увійшло 261 торгова назва препаратів.

доступні ліки

Про це повідомляється на сайті відомства.

59 препаратів пацієнти зможуть отримувати безкоштовно.

Раніше в програмі брали участь 239 препаратів в цілому і 47 безкоштовних.

Кількість упаковок безкоштовних ліків для пацієнтів також зросте. Зокрема, якщо в минулому півріччі пацієнти могли отримати близько 10 млн упаковок, то протягом наступних 6 місяців їх кількість становитиме понад 14 млн.

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Зі списком можна ознайомитися тут.

У список безкоштовних препаратів входять не тільки препарати українських виробників, але й відомих іноземних компаній. Так, наприклад, щоб потрапити в новий перелік препаратів, вартість яких на 100% відшкодовуються за рахунок держбюджету, компанія КРКА (Словенія) знизила ціну майже на 72%. Ціни знизили також компанії Orion (Фінляндія) та AstraZeneca (Швеція).

У середньому ціни на препарати програми знизилися майже на 7%.

Нагадаємо, в лютому в 6 240 аптеках України видавали ліки за рецептами від серцево-судинних захворювань, діабету II типу та бронхіальної астми в рамках програми Доступні ліки.

Фото: dreamstime.

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