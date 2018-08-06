Корупція на митниці: Україна щорічно втрачає €4 млрд євро – ЗМІ

Україна втрачає щороку понад €4 млрд євро через корупцію на митниці, що більше однієї десятої дохідної частини бюджету і вдвічі більше суми, яку в 2018 році хоче отримати від МВФ, ЄС і СБ.

Про це йдеться у розслідуванні видання Süddeutsche Zeitung, пише DW.

Видання, опираючись на документи, митні і транспортні накладні, описує махінації, які застосовуються для ухилення від сплати мита.

– Товари, що ввозяться в країну, в процесі митної реєстрації змінюють маркування, наприклад, парасольки перетворюються на щітки або дзеркала – і тільки на одній партії вантажу держава втрачає тисячі євро, – йдеться у розслідуванні.

У махінаціях на митниці, за даними німецького видання, беруть участь співробітники поліції, прокуратури та СБУ.

Süddeutsche Zeitung також наводить дані опитування, проведеного PricewaterhouseCoopers (PwC): у 2018 році з випадками корупції і хабарництва зіткнулися 73% українських компаній – у порівнянні з 56% в 2016 році. У світі це показник в середньому становить 25%.

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До слова, директор НАБУ Ситник вважає, що для запуску Вищого антикорупційного суду достатньо півроку.

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