Сьогодні у центрі Києва біля телеканалу ICTV близько сотні людей зібралися на мітинг. Серед його учасників — ведучі каналу та актори Дизель шоу.

Кілька годин поспіль мітингувальники скандували гасло Натискай!

Деякі з них кажуть, що їм не вистачає розважального контенту.

– Я вже давно дивлюся ICTV, це мій улюблений канал. Але останнім часом наче чогось не вистачає… Хочеться ще більше яскравого гумору, ще більше крутих фільмів, оперативних новин, серіалів і шоу, — на умовах анонімності розповів учасник протестів.

Мітингувальників підтримали актори Дизель Шоу Єгор Крутоголов, Яна Глущенко, Євген Сморигін, Вікторія Булітко, Євген Гашенко та Олександр Бережок.

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Поки що керівництво телеканалу ICTV ніяк не коментує подію.











Мітинг біля будівлі каналу ICTV – чого хочуть протестувальники / 6 фотографий

Нагадаємо, 3 липня в Києві на пляжі Ольмека розіграли перший трофей турніру ICTV Media Cup. Наш канал був представлений збірними кількох проектів, у тому числі і сайтом Факти ICTV.

Фото: Інна Чорна.