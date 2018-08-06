Погода в Україні: антициклон тримає спеку до +33 (КАРТА)

Антициклон Йоханнес забезпечить Україні суху та малохмарну погоду 7 серпня.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.
– Якщо де-небудь пройде дощ – це локальні умови. Велика ймовірність опадів найближчої ночі і рано вранці на Півдні України, удень можуть якісь хмари походити по Півночі. Але в цілому буде сухо і сонячно, – написала вона.
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На Півдні і Сході, +28+33 градуси. На решті території спека буде м’якше, +25+28 градусів.
У Києві 7 серпня буде дуже тепло, але без сильної спеки, вдень в межах +27 градусів.
До слова, протягом тижня в Україні переважатиме висока температура повітря.
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