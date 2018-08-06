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Погода в Україні на сьогодні, 6 серпня (КАРТА)

Сьогодні в Україні очікуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

По всій території України очікується дощова погода.

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 16-20°. У південних областях від 20° до 23° тепла.

Вдень температура повітря підніметься до 24-30°. У південних областях буде дещо спекотніше – 30-33° тепла.

Читайте: Справжні тропіки: синоптики дали прогноз погоди на серпень

У Києві сьогодні дощитиме.

Температура вночі 18-20°, вдень 26-28° тепла.

До слова, протягом тижня в Україні переважатиме висока температура повітря.

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