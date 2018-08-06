ДСНС вимагає закрити 33 ТРЦ, школи та лікарні Києва (СПИСОК)

Управління ДСНС у Києві звернулося до суду з вимогою закрити 21 торговий центр в місті.

Управління ДСНС у Києві звернулося до адміністративного суду з вимогою припинити роботу 21 торгового підприємства, культурного і розважального закладу та інших установ.

– З огляду на виявлені порушення, а також з урахуванням матеріалів попередніх років, Головним управлінням подано 33 позови до адміністративного суду про застосування заходів реагування, передбачених статтею 68 Кодексу цивільного захисту України, – йдеться у повідомленні ДСНС.

У списку також знаходяться 3 медустанови зі стаціонарним лікуванням, 9 шкіл і дитсадків. Суд наразі не прийняв рішення за позовами.

Читайте: В Україні можуть закрити 155 ТРЦ – за порушення пожежної безпеки



До списку входять:

Національний музей народної архітектури та побуту України в Пирогові

Дитячий садок № 261

Універмаг Дитячий Світ

Дитячий садок № 171

Спеціалізована школа № 71

ДП Край Проперті (ТРЦ Магелан)

ТОВ Нью Фрідом (FREEDOM Event Hall)

ТОВ Концерн Європа (ТЦ Домосфера)

Дитяча міська клінічна лікарня № 5

Спеціалізована школа № 7 імені М. Рильського

ПП Харон-Вестоіл

ТОВ Компанія Нітеко (ТРЦ Атмосфера)

Національна спілка архітекторів України

Середня школа № 69

Середня школа № 45

Універмаг Україна

Приватний навчальний заклад Європейський колегіум

КП Київкінофільм (кінотеатр Факел)

КП Київкінофільм (кінотеатр Промінь)

ТОВ АТ Елтікс

Універсам Київ

ТОВ Квадрат-Гната Юри

Печерська міжнародна школа

ТОВ Будекосервіс (ТРЦ New Way)

ТОВ Союз Інформ

ТОВ Скай Фінанс (ТРЦ Sky Mall)

ТОВ Вінстер (ТЦ Аркадія)

Київський міський клінічний онкологічний центр

ТОВ С.Т.К (ТЦ Мармелад)

ТОВ Грівлад (ТЦ Аркадія)

Середня школа № 137

ТОВ Фірма Медіком

ЗАТ Лівобережжяінвест (ТРЦ РайON)

До слова, в березні прем’єр Володимир Гройсман доручив МВС та ДСНС перевірити всі торговельно-розважальні центри, школи, дитсадки та лікарні на предмет дотримання правил пожежної безпеки. Сталося це після того, як в російському торговому центрі Зимова вишня через пожежу загинули десятки дітей.