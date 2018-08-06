ДСНС вимагає закрити 33 ТРЦ, школи та лікарні Києва (СПИСОК)

Управління ДСНС у Києві звернулося до суду з вимогою закрити 21 торговий центр в місті.
Управління ДСНС у Києві звернулося до адміністративного суду з вимогою припинити роботу 21 торгового підприємства, культурного і розважального закладу та інших установ.
– З огляду на виявлені порушення, а також з урахуванням матеріалів попередніх років, Головним управлінням подано 33 позови до адміністративного суду про застосування заходів реагування, передбачених статтею 68 Кодексу цивільного захисту України, – йдеться у повідомленні ДСНС.
У списку також знаходяться 3 медустанови зі стаціонарним лікуванням, 9 шкіл і дитсадків. Суд наразі не прийняв рішення за позовами.
Читайте: В Україні можуть закрити 155 ТРЦ – за порушення пожежної безпеки
До списку входять:
- Національний музей народної архітектури та побуту України в Пирогові
- Дитячий садок № 261
- Універмаг Дитячий Світ
- Дитячий садок № 171
- Спеціалізована школа № 71
- ДП Край Проперті (ТРЦ Магелан)
- ТОВ Нью Фрідом (FREEDOM Event Hall)
- ТОВ Концерн Європа (ТЦ Домосфера)
- Дитяча міська клінічна лікарня № 5
- Спеціалізована школа № 7 імені М. Рильського
- ПП Харон-Вестоіл
- ТОВ Компанія Нітеко (ТРЦ Атмосфера)
- Національна спілка архітекторів України
- Середня школа № 69
- Середня школа № 45
- Універмаг Україна
- Приватний навчальний заклад Європейський колегіум
- КП Київкінофільм (кінотеатр Факел)
- КП Київкінофільм (кінотеатр Промінь)
- ТОВ АТ Елтікс
- Універсам Київ
- ТОВ Квадрат-Гната Юри
- Печерська міжнародна школа
- ТОВ Будекосервіс (ТРЦ New Way)
- ТОВ Союз Інформ
- ТОВ Скай Фінанс (ТРЦ Sky Mall)
- ТОВ Вінстер (ТЦ Аркадія)
- Київський міський клінічний онкологічний центр
- ТОВ С.Т.К (ТЦ Мармелад)
- ТОВ Грівлад (ТЦ Аркадія)
- Середня школа № 137
- ТОВ Фірма Медіком
- ЗАТ Лівобережжяінвест (ТРЦ РайON)
До слова, в березні прем’єр Володимир Гройсман доручив МВС та ДСНС перевірити всі торговельно-розважальні центри, школи, дитсадки та лікарні на предмет дотримання правил пожежної безпеки. Сталося це після того, як в російському торговому центрі Зимова вишня через пожежу загинули десятки дітей.