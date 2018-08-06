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ДСНС вимагає закрити 33 ТРЦ, школи та лікарні Києва (СПИСОК)

Управління ДСНС у Києві звернулося до суду з вимогою закрити 21 торговий центр в місті.

ТРЦ

Управління ДСНС у Києві звернулося до адміністративного суду з вимогою припинити роботу 21 торгового підприємства, культурного і розважального закладу та інших установ.

– З огляду на виявлені порушення, а також з урахуванням матеріалів попередніх років, Головним управлінням подано 33 позови до адміністративного суду про застосування заходів реагування, передбачених статтею 68 Кодексу цивільного захисту України, – йдеться у повідомленні ДСНС.

У списку також знаходяться 3 медустанови зі стаціонарним лікуванням, 9 шкіл і дитсадків. Суд наразі не прийняв рішення за позовами.

Читайте: В Україні можуть закрити 155 ТРЦ – за порушення пожежної безпеки

До списку входять:

  • Національний музей народної архітектури та побуту України в Пирогові
  • Дитячий садок № 261
  • Універмаг Дитячий Світ
  • Дитячий садок № 171
  • Спеціалізована школа № 71
  • ДП Край Проперті (ТРЦ Магелан)
  • ТОВ Нью Фрідом (FREEDOM Event Hall)
  • ТОВ Концерн Європа (ТЦ Домосфера)
  • Дитяча міська клінічна лікарня № 5
  • Спеціалізована школа № 7 імені М. Рильського
  • ПП Харон-Вестоіл
  • ТОВ Компанія Нітеко (ТРЦ Атмосфера)
  • Національна спілка архітекторів України
  • Середня школа № 69
  • Середня школа № 45
  • Універмаг Україна
  • Приватний навчальний заклад Європейський колегіум
  • КП Київкінофільм (кінотеатр Факел)
  • КП Київкінофільм (кінотеатр Промінь)
  • ТОВ АТ Елтікс
  • Універсам Київ
  • ТОВ Квадрат-Гната Юри
  • Печерська міжнародна школа
  • ТОВ Будекосервіс (ТРЦ New Way)
  • ТОВ Союз Інформ
  • ТОВ Скай Фінанс (ТРЦ Sky Mall)
  • ТОВ Вінстер (ТЦ Аркадія)
  • Київський міський клінічний онкологічний центр
  • ТОВ С.Т.К (ТЦ Мармелад)
  • ТОВ Грівлад (ТЦ Аркадія)
  • Середня школа № 137
  • ТОВ Фірма Медіком
  • ЗАТ Лівобережжяінвест (ТРЦ РайON)

До слова, в березні прем’єр Володимир Гройсман доручив МВС та ДСНС перевірити всі торговельно-розважальні центри, школи, дитсадки та лікарні на предмет дотримання правил пожежної безпеки. Сталося це після того, як в російському торговому центрі Зимова вишня через пожежу загинули десятки дітей.

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