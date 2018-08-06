PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Син на блокпосту, мати - годує бойовиків. У Слов'янську викрито родину зрадників/

Син на блокпосту, мати – годує бойовиків. У Слов’янську викрито родину зрадників

У Слов’янську Донецької області поліцейські викрили родину (33-річного сина та його 54-річну матір), що навесні 2014 року добровільно сприяла бойовикам.

Бойовики ДНР

Під час оперативно-профілактичного відпрацювання мікрорайону Хімік дільничні офіцери поліції отримали інформацію від місцевих жителів про те, що одна з родин навесні 2014 року сприяла незаконним збройним формуванням, повідомляє Нацполіція.

– Місцевий житель 1985 року разом зі своєю матір’ю працювали на в’їзному блокпосту Хімік.

Чоловік здійснював незаконну перевірку транспорту та громадян, жінка готувала їжу для “чергової зміни”, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Вистрілив у голову – у Донецькій області солдат вбив сержанта

Факти участі підозрюваних у НЗФ внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

До слова, з початку року слов’янські поліцейські викрили 79 бойовиків.

Раніше стало відомо, що командування РФ знижує вимоги щодо військової служби бойовиків “ДНР” і “ЛНР”. До складу мобілізаційного резерву хочуть включати іноземців.

Фото: ІС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

ЄС
ЄС готовий приєднатися до відновлення і розвитку Донбасу – Порошенко
ООС
Доба на Донбасі: окупанти застосували важке озброєння
оос
Бойовики застосували великий калібр. Загинув військовий, поранені двоє поліцейських
Парубій розповів, чи продовжать дію закону про статус Донбасу
Бойовики “Л/ДНР” включать до мобілізаційного резерву іноземців
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі з важкого озброєння
ООС: бойовики вдарили з важкого озброєння і зазнали втрат
Десятки мільярдів. Скільки Україна втратила грошей через війну на Донбасі
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка