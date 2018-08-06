Син на блокпосту, мати – годує бойовиків. У Слов’янську викрито родину зрадників

У Слов’янську Донецької області поліцейські викрили родину (33-річного сина та його 54-річну матір), що навесні 2014 року добровільно сприяла бойовикам.

Під час оперативно-профілактичного відпрацювання мікрорайону Хімік дільничні офіцери поліції отримали інформацію від місцевих жителів про те, що одна з родин навесні 2014 року сприяла незаконним збройним формуванням, повідомляє Нацполіція.

– Місцевий житель 1985 року разом зі своєю матір’ю працювали на в’їзному блокпосту Хімік. Чоловік здійснював незаконну перевірку транспорту та громадян, жінка готувала їжу для “чергової зміни”, – йдеться у повідомленні.

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Факти участі підозрюваних у НЗФ внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

До слова, з початку року слов’янські поліцейські викрили 79 бойовиків.

Раніше стало відомо, що командування РФ знижує вимоги щодо військової служби бойовиків “ДНР” і “ЛНР”. До складу мобілізаційного резерву хочуть включати іноземців.

Фото: ІС