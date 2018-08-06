Україна хоче закрити залізничне сполучення з РФ

Україна розглядає варіант припинення залізничного сполучення з Росією.
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Inforesist.
– Ми розглядаємо зараз варіант закриття залізничного сполучення з Москвою, – сказав він.
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До слова, раніше в росЗМІ з’явилася інформація про наміри України в односторонньому порядку закрити залізничне сполучення з Росією.
Нагадаємо, з 28 вересня з Києва запустять пасажирський поїзд чотирьох столиць за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига.
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