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Україна хоче закрити залізничне сполучення з РФ

Україна розглядає варіант припинення залізничного сполучення з Росією.

Потяг

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Inforesist.

– Ми розглядаємо зараз варіант закриття залізничного сполучення з Москвою, – сказав він.

Читайте: Коли в Україні запустять Hyperloop

До слова, раніше в росЗМІ з’явилася інформація про наміри України в односторонньому порядку закрити залізничне сполучення з Росією.

Нагадаємо, з 28 вересня з Києва запустять пасажирський поїзд чотирьох столиць за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига.

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