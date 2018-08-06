Українців попередили про здорожчання хліба – чому та на скільки

Через дефіцит якісного зерна на ринку хлібобулочні вироби в Україні можуть подорожчати на 30-35%.

Надмірна вологість у результаті дощів призводить до масових захворювань, проростанню, гниття та інших шкідливих чинників, які зменшують валове виробництво та якість зерна.

Ситуація призведе до того, що ціни на хліб зростуть, впевнений директор Луцького хлібозаводу Теремно Хліб Андрій Тищенко, пише Liga.net.

– Якщо раніше я давав прогнози, що хліб подорожчає протягом року до наступних жнив на чверть, то, з урахуванням нових коректив, варто очікувати зростання цін на хліб до наступного врожаю на 30-35%, – заявив Томич.

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У той же час глава правління Київхліба Володимир Череда говорить, що ціна на зерно та борошно зростає щорічно, незалежно від врожаю.

– Наприклад, у 2016 та 2017 років роках в Україні збирали рекордний урожай пшениці, але спаду цін не було. Основна частина зерна йде на експорт, і ціна пшениці для внутрішнього ринку формується в порту і залежить від курсу валют, – говорить він.

За його словами, говорити про вплив на вартість хлібобулочних поки рано. Дані щодо врожаю і зростання вартості продукції попередні, точну картину того, що відбувається, пекарі зможуть сформувати в середині серпня.

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