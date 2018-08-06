Вітер валив дерева і зривав дахи – негода на Закарпатті

У Закарпатській області сильний вітер повалил дерева та позривав дахи будинків.
Напередодні ввечері в області місцями пройшов дощ, гроза з сильним вітром, який й повалив дерева, передає Mukachevo.net.
За інформацією ДСНС на цих вихідних у кількох районах області падали дерева: на Іршавщині, Перечинському, Воловецькому районах.
Офіційно зареєстровано лише три випадки, але як зазначили в ДСНС, буває коли рятувальники не залучаються.
Що стосується вчорашньої грози, було зафіксовано падіння дерева на проїжджу частину автодороги Мукачево-Рогатин між селами Вільхівка та Гребля Іршавського району.
У селі Лалово Мукачівського району вітер пошкодив будинки.
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До речі, вчора у Львівській області випав град розміром з вишню.
ФОТО: Мukachevo.net