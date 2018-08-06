PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Вітер валив дерева і зривав дахи - негода на Закарпатті/

Вітер валив дерева і зривав дахи – негода на Закарпатті

У Закарпатській області сильний вітер повалил дерева та позривав дахи будинків.

Напередодні ввечері в області місцями пройшов дощ, гроза з сильним вітром, який й повалив дерева, передає Mukachevo.net.

За інформацією ДСНС на цих вихідних у кількох районах області падали дерева: на Іршавщині, Перечинському, Воловецькому районах.

Офіційно зареєстровано лише три випадки, але як зазначили в ДСНС, буває коли рятувальники не залучаються.

Що стосується вчорашньої грози, було зафіксовано падіння дерева на проїжджу частину автодороги Мукачево-Рогатин між селами Вільхівка та Гребля Іршавського району.

У селі Лалово Мукачівського району вітер пошкодив будинки.

Читайте: Репетиція апокаліпсису: Тернопіль накрила буря

До речі, вчора у Львівській області випав град розміром з вишню.

ФОТО: Мukachevo.net

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

На Закарпатті жінка намагалася продати сина для жебракування
На Закарпатті жінка намагалася продати маму з дитиною за $2,5 тис.
Україна розгорне додатковий батальйон на кордоні з Угорщиною
На Закарпатті чоловік за 100 тис. грн продав 7-місячного сина
Збитий поліцейський і стрілянина: затримання наркоторговців на Закарпатті
На смерть збив двох жінок: суд арештував екс-голову Перечинської РДА Олефіра
У Закарпатській області згорів дитячий садок ромів
Авто влетіло в дерево
На Закарпатті авто влетіло в дерево – загинуло немовля
Ніж
Ножем у шию. На Закарпатті вбили ромку
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка