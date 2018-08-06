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Вступна кампанія: о 18.00 завершується подача документів до ВНЗ на бюджет

Абітурієнти, які вступили на бюджет, мають сьогодні до 18.00 подати документи у ВНЗ. Інакше рекомендація втрачається.

Вступна кампанія

Про це повідомляє МОН.

– Сьогодні, 6 серпня 2018 року, завершується термін, коли вступники на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування), які отримали рекомендації на бюджет, мають виконати вимоги до зарахування. Вони мають подати необхідні документи до приймальних комісій вишів до 18.00, – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що зарахування за державним або регіональним замовленням проводиться до 12.00 7 серпня.

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Нагадаємо, за результатами вступної кампанії 2018, на бюджет вступили 58 тис. 875 абітурієнтів.

Фото: Міністерство освіти і науки України

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