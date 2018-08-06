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Факти / Україна / Вибори під дулом автомата - розкрито плани Путіна на осінь по Донбасу/

Вибори під дулом автомата – розкрито плани Путіна на осінь по Донбасу

Восени на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської області Росія готується провести незаконні вибори без узгодження з Україною.

Про це йдеться у листі спецпредставника ОБСЄ в Тристоронньій контактній групі Мартіна Сайдіка до керівництва ВР, повідомила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко в Facebook.

За її словами, провести вибори буде можливо лише в тому випадку, якщо в Раді не зможуть продовжити особливий статус на Донбасі.

– Перше: в ОРДЛО, як в листопаді 2014 готуються до “виборів”. РФ очікує, що ВР у запалі передвиборчих баталій вже не зможе пролонгувати закон, тому саме Україну звинуватять у зриві політичного блоку і друзі РФ в ЄС, які мріють про скасування спеціальних обмежень, отримають залізобетонний аргумент.

Там проведуть “вибори”, в яких також буде звинувачено Київ: мовляв, не може ж регіон бути без “влади”, а Україна не пролонгувала закон і тим самим спровокувала вибори, – заявила Геращенко.

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– Мартін Сайдік також зазначає, що пролонгація закону могла б сприяти залученню сил ООН для вирішення конфлікту. І також дало б потрібний сигнал міжнародній спільноті для подальшої підтримки цих зусиль, – додала перший віце-спікер.

Раніше Андрій Парубій заявив, що рішення про продовження закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей залежатиме від позиції міжнародних партнерів.

Фото: Scott Olson/Getty Images

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