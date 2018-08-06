Wizz Air запускає ще 4 рейси з України – маршрути та ціни

Угорський лоукостер Wizz Air запускає 4 нові маршрути зі Львова та Харкова з жовтня 2018 року. Йдеться про рейси до Польщі, Литви та Словаччини.

З жовтня 2018 року Wizz Air запустить чотири нові маршрути з Міжнародного аеропорту Львів ім. Данила Галицького та Міжнародного аеропорту Харків, повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, з 28 жовтня Wizz Air запустить рейси з Харкова до Вроцлава та Гданська (Польща).

Польоти виконуватимуться двічі на тиждень – по середах і неділях. Ціни стартують від 299 грн.

Із 29 жовтня Wizz Air запускає маршрут зі Львова до Вільнюса (Литва).

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень – по понеділках і п’ятницях. Вартість квитків від 459 грн.

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Крім того, з 30 жовтня зі Львова запустять рейс у Братиславу (Словаччина).

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень – по вівторках, четвергах і суботах. Ціни квитків – від 459 грн.

Нещодавно Wizz Air анонсував відкриття авіарейсів із Лондона в Лісабон і Харків.

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