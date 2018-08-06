PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Wizz Air запускає ще 4 рейси з України - маршрути та ціни/

Wizz Air запускає ще 4 рейси з України – маршрути та ціни

Угорський лоукостер Wizz Air запускає 4 нові маршрути зі Львова та Харкова з жовтня 2018 року. Йдеться про рейси до Польщі, Литви та Словаччини.

Wizz Air

З жовтня 2018 року Wizz Air запустить чотири нові маршрути з Міжнародного аеропорту Львів ім. Данила Галицького та Міжнародного аеропорту Харків, повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, з 28 жовтня Wizz Air запустить рейси з Харкова до Вроцлава та Гданська (Польща).

Польоти виконуватимуться двічі на тиждень – по середах і неділях. Ціни стартують від 299 грн.

Із 29 жовтня Wizz Air запускає маршрут зі Львова до Вільнюса (Литва).

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень – по понеділках і п’ятницях. Вартість квитків від 459 грн.

Читайте: Wizz Air змінив правила перевезення ручного багажу

Крім того, з 30 жовтня зі Львова запустять рейс у Братиславу (Словаччина).

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень – по вівторках, четвергах і суботах. Ціни квитків – від 459 грн.

Нещодавно Wizz Air анонсував відкриття авіарейсів із Лондона в Лісабон і Харків.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка