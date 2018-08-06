Як добровольцям потрапити на фронт: командуючий ООС назвав умову

Командуючий ООС Сергій Наєв заявив, що в Операції Об’єднаних сил не можуть брати участь об’єднання, що не входять до складу ЗСУ, вони повинні або піти з регіону, саморозпуститися, або увійти до складу ОС.

У районах біля лінії розмежування діє особливий порядок: тут не може бути людей, які не включені до складу ОС. Зараз на сході відбувається операція, яка здійснюється відповідно до єдиного задумому і скоординованого плану, – заявив командуючий ООС Сергій Наєв, передає Сегодня.

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Він додав, що якщо ж у добровольчої групи інша думка в питаннях оборони, ніж у керівництва ООС, то вона може в повному складі надійти на службу до лав територіальної оборони або відправитися в ряди резервістів.

Раніше Факти ICTV писали, що Сергій Наєв на зустрічі з Дмитром Ярошем запропонував участь бійців Української добровольчої армії у рядах ЗСУ на підставі контракту.

Фото: Д. Павлов/Сегодня