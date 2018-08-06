Якою буде середня зарплата до кінця року – прогноз

В Україні, за підсумками 2018 року, розмір середньої заробітної плати може зрости до 10 тисяч гривень.

Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Урядовий портал.

Головний пріоритет – середня зарплата. І цей показник ми хочемо довести до 10 тисяч гривень. Це реальна історія. Зараз зарплати вже більше 8 тисяч гривень,

– сказав глава уряду.

На його думку, досягненню цієї мети сприяє вся економічна політика уряду – у тому числі у контексті дерегуляції і боротьби з тіньовими схемами.

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До речі, в Україні у червні найвища середня заробітна плата була в Донецькій області, вона склала 9774 грн.