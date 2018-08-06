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ЄС готовий приєднатися до відновлення і розвитку Донбасу – Порошенко

Європейський союз готовий долучитися до відбудови та розвитку окупованих територій Донбасу після їх звільнення.

ЄС

Європейський союз висловив готовність долучитися до відбудови та розвитку територій Донецької та Луганської областей, які будуть звільнені від окупантів, повідомив президент Петро Порошенко у Facebook.

– Україна вітає готовність Європейського Союзу залучитися до відбудови та розвитку звільнених від російського агресора територій Донецької та Луганської областей, – написав Порошенко.

Президент нагадав, що на Саміті Україна-ЄС домовились про запуск ініціативи щодо “патронажу” з боку зацікавлених держав-членів ЄС над окремими містами та районами цих територій для впровадження проектів адресної допомоги на відновлення інфраструктури, економічного розвитку, забезпечення нормальної життєдіяльності громад.

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До слова, на Донбасі українські сапери знайшли та знищили міни, що заборонені міжнародними конвенціями.

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