Їжа, що нас вбиває: м’ясо з сальмонелою та йогурт зі стафілококом

Дівчинка, що отруїлась неякісною їжею у дитячому таборі Славутич, вже більше місяця перебуває у комі. Перевірка показала, що причиною недугу стали небезпечні бактерії, які знайшли у їдальні. Факти ICTV розбирались, чому нас продовжують труїти неякісними харчами.

Харчове отруєння – топ-тема влітку. То неякісний фаст-фуд у Києві вкладе у лікарняні ліжка кілька десятків людей, то діти отруяться на відпочинку через бактерії на кухні. А отруїтись вуличними харчами на пляжі – взагалі класика. Чому ж підприємці нехтують простими правилами, а клієнти не бояться за свої шлунки?

Відпочинок ціною у життя

Саме так називає те, що трапилось у дитячому таборі Славутич Юлія Лукашук, мама постраждалої дівчинки Марго. З 2 липня вона знаходиться у комі 3 ступеня. Зле себе дівчинка відчула на третій день перебування у таборі.

Марго та ще 11 дітей отруїлись харчами. У дитини була слабкість, блювання, а через кілька годин вона втратила свідомість. Мати відвезла дівчинку до Переяслав-Хмельницької райлікарні. Стан погіршувався, у Марго почались судоми, та, врешті решт, вона втратила свідомість.

Дитину перевели до реанімації, а звідти відправили до токсикологічного відділення Охматдиту. За цей час Марго так і не прийшла до тями і перенесла надскладну нейрохірургічну операцію – трепанацію черепа.

Мама дівчинки вже місяць, можна сказати, живе у лікарні. Жінка впевнена, що якби допомога надійшла вчасно у таборі, незворотніх змін не відбулося б. Адже про те, що стан Марго не покращується, вона дізналась приблизно через 7 годин після отруєння.

– Чому їй не надали своєчасної першої медичної допомоги? За словами дітей, вона була дуже знесилена. Спала, відповідно, не пила воду і ліки, а на це ніхто не звертав уваги. Чому тренер не зателефонував і не сказав, що Марго погано і стан погіршився? Більше того – черговий лікар, з якою я постійно спілкувалася, зараз взагалі ніде не фігурує. Існує велика ймовірність, що вона взагалі жодного відношення до медицини не має. Чому не викликали вчасно швидку, враховуючи стан дитини?

Раніше, за словами Юлії, донька на здоров’я не скаржилась і займалась гімнастикою 3-4 рази на тиждень по кілька годин.

Тож вірогідність того, що дівчинка була недужою ще до отруєння, мати виключає.

Урок проходимо на двійку

Показова історія, у якій постраждали діти, про яку гуділа вся країна, нікого нічому не навчила. Вже менше, ніж через два тижні, в Київській обласній адміністрації повідомили, що табір Славутич незаконно відновив свою роботу. Влада швидко зреагувала і залучила правоохоронців.

Але ключовий момент у цій ситуації той, що батьки знову повезли туди своїх дітей. 200 маленьких людей відправили їх мами і татусі відпочивати, їсти і пити, а головне – оздоровлюватись у закриту територію, де проконтролювати дитячий раціон неможливо.

Тобто батьків не лякає ряд системних порушень, виявлених Держпродспоживслужбою під час перевірки, який засвідчує, що отруєння – не випадковість. Діти постраждали не через недобросовісного постачальника або виробника. Отруєння виникли скоріш за все через халатність та безвідповідальність працівників Славутича. Але заплачені за табір гроші, напевне, більший аргумент для таких людей, ніж перспектива дитячих канікул на лікарняних ліжках.

Кишкова епідемія

За перші півроку 2018 майже 48 тисяч (47 256 чоловік) українців перенесли кишкову інфекцію, тобто харчові отруєння. Дані підрахували в МОЗ.

Ще більше 3 тисяч за цей час перехворіли на похідні від сальмонельозу інфекції.

– Хот-доги, пиріжки з біляшами і інший фаст-фуд, який можна придбати в кіоску або на вуличному ярмарку, завжди є потенційно небезпечним для здоров’я, якщо ви не впевнені, в яких умовах він зберігався і готувався. Перш за все через м’ясо і різноманітні соуси на основі майонезу, – попередила в.о. міністра Уляна Супрун.

Тож найкращий спосіб убезпечити себе від отруєння – не їсти там, де є підозри натрапити на зіпсовані продукти, особливо влітку.

Хто має контролювати

Але хіба можна від усього вберегтись? А як тоді бути з випадками, на кшталт ситуації у Славутичі? Чи усюди має бути на сторожі виключно споживач? Чи, може, держава теж має шукати і завчасно знешкоджувати потенційних розповсюджувачів їжі не першої свіжості?

Лише у столиці налічується близько 1,5 тисячі нелегальних пересувних об’єктів швидкого харчування. Відрізнити точки, що мають дозволи від тіньових можна за спеціальною голограмою, яку влада міста видає тим, хто офіційно реєструється.

На жаль, поки що контролюючі органи можуть лише реагувати на випадки. Тобто, стався спалах отруєнь – провели ряд перевірок. А перед відкриттям дитячих таборів інспектують харчоблоки, дають рекомендації усунути порушення і після цього без перешкод видають дозвіл на роботу.

На практиці ж усе залишається на совісті бізнесу, який працює у сфері громадського харчування. Адже формально хоч мораторій на перевірки і не розповсюджується на Держпродспоживслужбу, її ефективність залишається під питанням. Про свої візити орган має попереджувати завчасно. А отже у закладів харчування є час свої слабкі місця приховати.

Втім, у службі знають про слабкі сторони своєї роботи і збираються щонайменше зробити інспекції більш ретельними. Заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк наголосив на тому, що дитячі табори мають перевіряти набагато прискіпливіше.

А в столичній адміністрації планують створити робочу групу, яка буде перевіряти заклади харчування та працюватиме над недопущенням подібних випадків у майбутньому. Правда, що саме включає така робота, там не пояснили.

Фото: Юлія Лукашук, Славутич, dreamstime

Яна Семенюк