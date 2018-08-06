Західні банки припинили кредитувати Газпром через Україну

Компанія Газпром призупинила свою програму зовнішніх запозичень у зв’язку із судовою справою з Нафтогаз України щодо поставок газу.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три банківських джерела.

Видання повідомляє, що програма запозичень Газпрому поки припинена у зв’язку з ризиком заморожування коштів, що перераховуються російському концерну.

Рішення про припинення програми зовнішніх запозичень російська компанія прийняла на тлі загострення відносин між Москвою і Заходом у зв’язку з санкціями США і отруєнням у Британії колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Комерційний суд Лондона в червні дозволив заморозити активи Газпрому у Великій Британії в рамках рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з Нафтогазом. У зв’язку з суперечкою російська компанія зобов’язана виплатити 2,6 млрд доларів.

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Співрозмовники агентства повідомили, що рішення суду, ймовірно, налякало західні банки, які працюють з Газпромом, оскільки воно підвищує ймовірність того, що будь-які нові кошти, які компанія може зайняти через Лондон, також можуть бути заморожені.

На їхню думку, Газпром почав стикатися з більш дорогими позиками.

Зокрема, Газпром скасував чергову зустріч з інвесторами, яка планувалася в середині червня. Крім того, одне з джерел розповіло, що Газпром також скасував плани щодо випуску єврооблігацій в євро і японській ієні. Також один з банків припинив надання позики Газпрому, поки ситуація навколо його фінансів на Заході не стане більш ясною.

Раніше Факти ICTV писали, що НАК Нафтогаз України звернувся до Апеляційного суду Швеції, щоб відновити процедуру виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

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