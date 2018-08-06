PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Світові новини / Західні банки припинили кредитувати Газпром через Україну/

Західні банки припинили кредитувати Газпром через Україну

Компанія Газпром призупинила свою програму зовнішніх запозичень у зв’язку із судовою справою з Нафтогаз України щодо поставок газу.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три банківських джерела.

Видання повідомляє, що програма запозичень Газпрому поки припинена у зв’язку з ризиком заморожування коштів, що перераховуються російському концерну.

Рішення про припинення програми зовнішніх запозичень російська компанія прийняла на тлі загострення відносин між Москвою і Заходом у зв’язку з санкціями США і отруєнням у Британії колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Комерційний суд Лондона в червні дозволив заморозити активи Газпрому у Великій Британії в рамках рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з Нафтогазом. У зв’язку з суперечкою російська компанія зобов’язана виплатити 2,6 млрд доларів.

Читайте: Розплата за боргами: англійський суд заморозив активи Газпрому

Співрозмовники агентства повідомили, що рішення суду, ймовірно, налякало західні банки, які працюють з Газпромом, оскільки воно підвищує ймовірність того, що будь-які нові кошти, які компанія може зайняти через Лондон, також можуть бути заморожені.

На їхню думку, Газпром почав стикатися з більш дорогими позиками.

Зокрема, Газпром скасував чергову зустріч з інвесторами, яка планувалася в середині червня. Крім того, одне з джерел розповіло, що Газпром також скасував плани щодо випуску єврооблігацій в євро і японській ієні. Також один з банків припинив надання позики Газпрому, поки ситуація навколо його фінансів на Заході не стане більш ясною.

Раніше Факти ICTV писали, що НАК Нафтогаз України звернувся до Апеляційного суду Швеції, щоб відновити процедуру виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Скільки Київ заплатив за газ приватним постачальникам
опалювальний сезон 2018
Ні тепла, ні гарячої води: у Києві опалювальний сезон під загрозою зриву
нафтогаз
Мирова угода з Газпромом за рішенням арбітражу неможлива – Нафтогаз
витренко
РФ зволікатиме з переговорами по газу до рішення апеляції щодо Стокгольмського арбітражу
Путін по суті запропонував виконання рішення Стокгольмського арбітражу
Газ Україна
Путін сказав, в якому разі буде продовжено транзит газу через Україну
Рахункова палата перевірить, за що керівництво Нафтогазу отримало $20,7 млн премій
Газ Україна
Ще $11,6 млрд! Нафтогаз надіслав новий позов проти Газпрому
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка