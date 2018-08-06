Замах на Гандзюк: підозрюваного арештували до жовтня

Херсонський міський суд обрав запобіжний захід для підозрюваного в замаху на вбивство радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

Суд встановив строк дії ухвали щодо обрання запобіжного заходу до 1 жовтня 2018 року включно без права на заставу.

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Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відкритому за п.4. ч.2 ст.115 КК України (Замах на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) здійснює прокуратура Херсонської області.

Нагадаємо, 3 серпня, поліція затримала підозрюваного у замаху на вбивство радника мера Херсона Гандзюк.