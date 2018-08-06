Зламана рука, говорити важко – Денісова про стан звільненого Костенка

У кримчанина Олександра Костенка, звільненого з російської колонії, зламана рука.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала в Facebook.

– Щойно поговорила телефоном із Олександром Костенком. Він дуже втомлений, говорити йому важко.

Каже, що в нього зламана рука, і він потребує допомоги. Подякував за піклування.

Він обов’язково пройде медичне обстеження і всю необхідну реабілітацію, – зазначила вона.