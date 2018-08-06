PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Зламана рука, говорити важко - Денісова про стан звільненого Костенка/

Зламана рука, говорити важко – Денісова про стан звільненого Костенка

У кримчанина Олександра Костенка, звільненого з російської колонії, зламана рука.

Людмила Денисова

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала в Facebook.

– Щойно поговорила телефоном із Олександром Костенком. Він дуже втомлений, говорити йому важко.

Каже, що в нього зламана рука, і він потребує допомоги. Подякував за піклування.

Він обов’язково пройде медичне обстеження і всю необхідну реабілітацію, – зазначила вона.

Читайте: Російський терорист просить Путіна про обмін на українського політв’язня

Денісова також додала, що мандат уповноваженого – це захист кожного громадянина України.

– Ми рятуємо своїх громадян у будь-якій ситуації, – наголосила вона.

Нагадаємо, 3 серпня українського політв’язня Олександра Костенка випустили з російської колонії. Кримчанин вже прибув в Україну.

Фото: Людмила Денісова/Facebook

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Олександр Костенко
Кримчанина Костенка випустили з російської колонії
Денісова: Клих не погоджувався на поміщення до психлікарні
Сенцову насильно нав’язують російське громадянство – Денісова
Людмила Денісова
Україна готова передати 23 росіянина в обмін на 23 українських політв’язнів – Денісова
Олександр Кольченко
Кольченко просить про зустріч з українським консулом і омбудсменом
Денісову знову не пускають до Сенцова
Денісова написала лист Кремлю (ДОКУМЕНТ)
Чому не пускають до Сенцова – в Росії дали відповідь
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка