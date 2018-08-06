Зламана рука, говорити важко – Денісова про стан звільненого Костенка

У кримчанина Олександра Костенка, звільненого з російської колонії, зламана рука.
Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала в Facebook.
– Щойно поговорила телефоном із Олександром Костенком. Він дуже втомлений, говорити йому важко.
Каже, що в нього зламана рука, і він потребує допомоги. Подякував за піклування.
Він обов’язково пройде медичне обстеження і всю необхідну реабілітацію, – зазначила вона.
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Денісова також додала, що мандат уповноваженого – це захист кожного громадянина України.
– Ми рятуємо своїх громадян у будь-якій ситуації, – наголосила вона.
Нагадаємо, 3 серпня українського політв’язня Олександра Костенка випустили з російської колонії. Кримчанин вже прибув в Україну.
Фото: Людмила Денісова/Facebook