PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Блокування місії ОБСЄ. Що РФ приховує на Донбасі/

Блокування місії ОБСЄ. Що РФ приховує на Донбасі

Спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер вважає, що Росія блокує моніторингову місію ОБСЄ, щоб приховати гуманітарну і економічну катастрофу на Донбасі.

ОБСЄ на Донбасі

Про це він написав у Twitter.

– Росія та її сили постійно блокують Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в порушення своїх зобов’язань. Росія не хоче, щоб світ побачив, що вона створила гуманітарну, економічну й екологічну катастрофу на Донбасі. Прийшов час для миру в Україні, – зауважив Волкер.

Читайте: Тортури, викрадення та зникнення людей: резолюція ПА ОБСЄ щодо Криму

Нагадаємо, у травні біля авто представників ОБСЄ стався вибух.

Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Вибори під дулом автомата – розкрито плани Путіна на осінь по Донбасу
Бойовики ДНР
Син на блокпосту, мати – годує бойовиків. У Слов’янську викрито родину зрадників
ООС
Доба на Донбасі: окупанти застосували важке озброєння
оос
Бойовики застосували великий калібр. Загинув військовий, поранені двоє поліцейських
Бойовики “Л/ДНР” включать до мобілізаційного резерву іноземців
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі з важкого озброєння
ООС: бойовики вдарили з важкого озброєння і зазнали втрат
Десятки мільярдів. Скільки Україна втратила грошей через війну на Донбасі
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка