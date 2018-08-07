Чоловік у декреті – герой чи підкаблучник?

Декрет для чоловіків – явище, навколо якого точиться чимало суперечок. Чи може чоловік піти в декрет і як це відобразиться на майбутньому дитини?

З появою дитини дружині вийти на роботу було вигідніше. Вона займає гарну посаду в крупній компанії. У мене ж є можливість працювати віддалено.

Ми довго обговорювали та зважували всі за й проти… Але це рішення виявилося найбільш правильним для нашої сім’ї.

Я – тато в декреті. І я цим пишаюся!

Було складно, але я впорався. Нерозумно думати штампами і ділити обов’язки на чоловічі та жіночі, коли йдеться про ВАШУ дитину.

Спочатку було складно звикнути до “декретного” режиму. Я не люблю обмежувати себе в часі та жити за графіком. Можливості зірватися і поїхати на інший кінець міста не було.

Було складно постійно сидіти в чотирьох стінах. Цю одноманітність доводилося терпіти щодня. Але це цілком нормальні речі.

У дні, коли мені дійсно потрібно було відлучитися на роботу або у справах, на допомогу приходили бабусі.

Відверто кажучи, в декреті немає нічого страшного та ганебного.

Це не значить, що дружина не займається вихованням дитини, або що в мене це виходить краще. Це значить, що нашій родині так комфортно.

Тенденції сучасного суспільства поступово змінюються. Стереотипи про те, що жінка повинна самостійно займатися вихованням дитини, поступово зникають.

Мені завжди було цікаво, чому жінка створена для плити та виховання дітей, а чоловік – для дивана, на якому можна зручно розташуватися після роботи?

Цим матеріалом я в жодному разі не хочу применшити жіночу або чоловічу ролі в родині.

Навпаки, хочеться показати, що сім’я – одне ціле, а значить, ділити обов’язки за гендерними ознаками – нерозумно. Особливо коли йдеться про дітей.

Татуся – у декрет?

Щоб уникнути непорозумінь, одразу зазначу, що за фактом тато не може піти в декрет.

За законом, декрет – це відпустка по вагітності та пологах, відповідно він призначається тільки майбутній мамі.

А от батько дитини, бабуся, дідусь або інші родичі можуть взяти відпустку по догляду за дитиною. Оформити її можна після народження малюка.

Щоправда в цьому випадку батьки опиняються перед вибором: оформити відпустку може лише один із них.

Якщо батько дитини хоче оформити “декрет”, у першу чергу потрібно надати документи, які доведуть, що саме він фактично доглядає за дитиною. Як це, наприклад, відбувається у випадках, коли мама дитини вийшла на роботу.

Це може бути копія наказу, який видають матері дитини на підставі її заяви про достроковий вихід із відпустки по догляду за дитиною, а також документи про припинення виплати держдопомоги матері у зв’язку з виходом на роботу.

Ці документи батько подає за своїм місцем роботи разом із заявою про надання відпустки, а також в органи соцзахисту – для призначення допомоги при народженні дитини.

Виплати на дитину

Більшість соціальних виплат на дітей залежать від прожиткового мінімуму. З 1 липня його середній показник встановлений на рівні 1777 грн.

Сума допомоги при народженні дитини в Україні становить 41280 грн. Вона незмінна протягом декількох років.

При цьому абсолютно неважливо, яка за рахунком в сім’ї народилася дитина – перша або третя.

Щоправда забрати всю суму одразу не вийде – її виплачують поетапно протягом трьох років.

Як правило, першу частину (10320 грн) батьки отримують через 2-3 місяці після подачі в соцслужби всіх необхідних документів.

Сума, що залишилася, виплачується щомісяця рівними частинами – по 860 грн.

Що думають психологи

В Україні практика тата в декреті не дуже поширена. Чомусь прийнято вважати, що народити й доглядати – справа суто жіноча.

А от чоловіки – годувальники, тому займатися підгузками та кашами не входить у їхню компетенцію.

З іншого боку, існує думка, що виховання татуся з малих років формує у дитини якусь раціональність, вчить логічно сприймати те, що відбувається і виплутуватися з найскладніших життєвих ситуацій.

Про те, як догляд тата впливає на розвиток дитини, ми дізналися у психолога Віталія Баранівського.

За словами експерта, для самої дитини немає великої різниці в тому, хто її виховує – мама чи тато. Набагато важливіше, щоб вихованням займалася любляча та турботлива людина.

– Безумовно, різні аспекти впливають на формування дитини. Але найважливіше – наскільки це буде небайдужа та любляча людина.

А хто саме це буде – мама, тато, бабуся, опікун або пара нетрадиційної орієнтації… Значно важливіше, що вони будуть піклуватися про дитину та допомагати їй розвиватися, – розповідає психолог.

Виходить, що чоловіки нарівні з жінками можуть доглядати за дитиною. Так чому ж вони бояться декрету, як вогню, і уникають того, що вважається нормою на Заході?

На думку Віталія Барановського, вся справа у сприйнятті мужності.

У сучасному світі не існує чіткого розуміння, що таке мужність. Саме тому чоловіки так бояться її втратити.

– Зараз чомусь більше прийнято думати, що мужність – це мачо. Хоча насправді він далекий від цього ідеалу. Немає нічого поганого в тому, щоб піклуватися про свою дитину. У цьому можна побачити позитивні сторони. Головне – не бійтеся. Визначте для себе, що таке мужність. І подумайте, що ви можете отримати завдяки подібному досвіду (Декрету. – Ред.), – розповідає психолог.

На думку експерта, якщо в сім’ї дійсно стоїть питання про декретну відпустку для чоловіка, потрібно сісти та спокійно це обговорити.

Це дійсно може бути хороший варіант, наприклад, у ситуації, коли дружина має більш цікаву або перспективну роботу.

– Ставтеся до життя простіше і все буде добре! – закликає Баранівський.

Досвід Заходу

На Заході все по-іншому. Чоловік у декреті – цілком нормальне та звичне явище. У відпустку по догляду за дитиною йдуть близько 20% чоловіків.

Наприклад, недавно в Чехії на законодавчому рівні дозволили чоловікам брати декретну відпустку.

Батьки з медичною страховкою мають право отримувати 70% своєї зарплати протягом тижня відпустки.

Відпустка повинна бути використана протягом 6 тижнів після народження дитини.

Відповідно до закону, чоловік повинен бути зареєстрований як батько дитини в цивільному реєстрі. При цьому йому не обов’язково бути одруженим на матері дитини або жити з нею.

Подібні законодавчі правила діють уже в 20 країнах Євросоюзу.

У тій же Німеччині чоловік, який бере відпустку по догляду за дитиною, отримує допомогу протягом 14 місяців. І це замість звичайних 12.

У Нідерландах – у декрет йдуть близько 35% жінок і близько 20% чоловіків. При цьому татам відпустку належить на кілька місяців довша.

Фінські чоловіки в цьому сенсі безперечні лідери. Декрет беруть понад 66% батьків.

Що думають жінки?

Серед жінок думки про татусів у декреті також розходяться. Одні вважають, що дітей потрібно виховувати на рівних. У цьому випадку чоловік є годувальником для сім’ї, а жінка – доглядає за дітьми та створює затишок.

Більш того, чимало жінок бояться втратити інтерес до чоловіка, який няньчиться з дитиною, поки вона сама заробляє.

При цьому багато жінок впевнені в тому, що батько повинен брати участь у вихованні дитини.

Провести з дитиною не кілька годин, а дні та місяці, забезпечуючи її всім необхідним – різні речі. Турбота про дитину допомагає чоловікові зрозуміти, що насправді означає бути батьком.

До речі, в цьому контексті жінки наводять не менше потужний аргумент: після трьох років “ув’язнення” у декреті професійні навички можуть ослабнути.

Тому якщо розділити обов’язки по догляду за дитиною, батько й мати можуть не тільки зміцнити сім’ю, а й зберегти профпридатність.

Відомі татусі

Те, що “тато в декреті” звучить гордо, на своєму прикладі довели чимало чоловіків, серед яких багато відомих осіб.

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг ходив у декрет двічі.

Більш того, догляд за першою донькою справив на нього настільки сильний вплив, що Цукерберг навіть змінив статут своєї компанії.

Бізнесмен дозволив не тільки жінкам, а й чоловікам брати чотиримісячний декрет.

Меттью МакКонахі теж не злякався батьківського обов’язку. Актор взяв декретну відпустку після народження дочки Віду.

Тоді МакКонахі на півроку відмовився від ролей і буквально “випав” із зіркового життя.

Каньє Вест йшов у декрет після народження дочки Норт і сина Сейнта. Щоправда реперу вдалося успішно поєднувати догляд за дітьми із творчістю та бізнесом.

А от у Кріштіану Роналду вибору не було – футболістові довелося брати декрет.

Троє з чотирьох його дітей народжені від сурогатних матерів, тому офіційно в них є тільки батько.

До речі, статус принца Вільяма також не завадив йому двічі піти в неоплачувану декретну відпустку.

Після народження принца Георга та принцеси Шарлотти він брав декрет на два тижні та місяць.

Куди подіти стереотипи?

Питання декрету для чоловіків у нашому суспільстві обросло стереотипами. Батько, який доглядає за дитиною, сприймається як герой.

Ще гірше – як підкаблучник, якому довелося сидіти вдома через нездатність прогодувати сім’ю.

І це досить спірне сприйняття, з огляду на те, що виховання дитини – ще та праця. І моральна, і фізична.

Це те, до чого ви причетні 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Це не комп’ютер, який можна відключити, відклавши роботу до завтра.

Радує, що поступово суспільство приходить до розуміння того, що чоловіче виховання дитини анітрохи не гірше за жіноче. Більш того, в такому підході теж є своєрідні плюси.

Татусі прищеплюють дітям чоловічу логіку організації безпечного простору – діти рідше травмуються.

Крім того, вони виростають більш раціональними та логічними, а також легше адаптуються у суспільстві.

У будь-якому випадку рішення кожен для себе приймає сам.

Марина Корзун

Фото: Pixabay