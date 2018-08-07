Доба на Донбасі: 30 обстрілів, є поранені

За минулу добу російсько-окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Внаслідок ворожих дій троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

– Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП, – йдеться у повідомленні.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Новгородського, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Поряд із цим, противник обстріляв наші позиції біля Новолуганського та Лебединського із 82-мм мінометів, а захисники Авдіївки зазнали вогневого впливу із мінометів калібром 120 та 82 мм. Також ворог застосовував міномет калібром 120 мм по позиціях наших військ біля Гнутового.

За даними розвідки одного окупанта знищено, чотири дістали поранення.

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До речі, Європейський союз готовий долучитися до відбудови та розвитку окупованих територій Донбасу після їх звільнення.