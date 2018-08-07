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Хто платив Манафорту в Україні. Екс-партнер політтехнолога назвав прізвища

Колишній бізнес-партнер Пола Манафорта Рік Гейтс назвав прізвища українських політиків, які замовляли послуги в американського політтехнолога.

Пол Манафорт

Віктору Януковичу Пола Манафорта представив Ринат Ахметов – власник компанії СКМ, один із головних спонсорів Партії регіонів.

Про це на засіданні федерального суду Александрії (штат Вірджинія) заявив ключовий свідок у справі проти Пола Манафорта Рік Гейтс, пише Голос Америки.

За розробку бренда Партії регіонів, створення її платформи, структури та проведення її на виборах Ахметов заплатив шляхом переведення грошей із рахунків його компанії на Кіпрі на рахунки Манафорта на Кіпрі.

– Манафорт повернув Януковича з політичної смерті… і він є одним із найталановитіших політтехнологів, – додав Гейтс у суді.

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За його словами, іншими клієнтами Манафорта в Україні були екс-керівник Адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін, екс-віце-прем’єр-міністр, депутат і один із керівників Партії регіонів Андрій Клюєв і екс-нардеп Борис Колесніков.

Всі вони оплачували послуги політтехнолога шляхом переведення грошей із рахунків власних фірм на Кіпрі на кіпрські рахунки Манафорта. Усе разом – мільйони доларів.

Раніше бухгалтер Пола Манафорта зізналася у суді, що допомогала фальсифікувати документи та фінансові записи.

Фото: Mark Wilson/Getty Images

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