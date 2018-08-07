Парад на День незалежності України 2018: військові 15 країн і 250 одиниць техніки

Нові зразки озброєння і техніки, що надійшли на баланс української армії, а також ще проходять випробування, будуть продемонстровані на військовому параді з нагоди Дня незалежності.

– Цього року у військовому параді візьмуть участь 4500 військовослужбовців, 250 одиниць військової техніки… Під час проходження механізованої колони буде продемонстровано нові зразки озброєння і техніки, які вже перебувають на озброєнні, і ті, які проходять державне випробування, – заявив Степан Полторак, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, загалом головною вулицею столиці пройдуть 24 парадні розрахунки, які представляють підрозділи Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та інших формувань, що виконують завдання з охорони та оборони України.

Читайте: Куди поїхати на День незалежності: ціни та маршрути

– Уже підтвердили участь 15 партнерів, більшість з яких – із країн-членів НАТО, – заявив міністр.

При цьому Полторак зазначив, що на параді також буде показано озброєння, що перебуває на стадії завершення розробок і випробувань.

Раніше Факти ICTV писали, що у військовому параді до Дня незалежності в Києві вперше візьме участь коробка з жінок-військовослужбовців.

Фото: Степан Полторак.